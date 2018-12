Fürjes: Az atlétikai vb az olimpiai pályázat pozitív hozadéka

„Az atlétikai vb az olimpiai pályázat pozitív hozadéka” – mondta a Miniszterelnökség Budapestért és a fővárosi agglomerációért felelős államtitkára. Fürjes Balázs hozzátette: Budapest pozitív adottságai megfelelnek a világ legnagyobb sporteseményeinek. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy az elmúlt évek világeseményein tapasztaltak miatt a nemzetközi szövetségek vezetői szeretnek ide jönni, mert jól érzik itt magukat. Az eseményre egy új, kizárólag az atlétikának szánt 55 ezer fős stadion épül majd a világbajnokságra, aminek egy a Rákóczi hídtól délre található terület adhat otthont.

„Ez a két hét előtte, közben és utána rengeteg hasznot hoz Budapestnek vagy Magyarországnak. Munkahelyeket teremt, bevételeket hoz, térképre teszi és a figyelem középpontjába helyezi Budapestet, ez később a turizmusban, befektetésekben forintosítható hasznot jelent a városnak. Fejlődik Dél-Pest és Észak-Csepel, szóval sok kézzel fogható haszna van a magyarok számára” – mondta Fürjes Balázs.

Pár éve még elképzelhetetlen lett volna, hogy egy ilyen szintű világeseményt rendezhessen Magyarország - mondta a sportlétesítményekért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkár. Sárfalvi Péter szerint a világ harmadik legnagyobb sporteseményének köszönhetően még nagyobb figyelmet kaphat a főváros.

„A legfontosabb az, hogy még többen megismerik Magyarországot. Óriási országimázs-építő hatása van, rengetegen fognak eljönni, rengeteg élő közvetítés lesz. Így is nagyon népszerű Budapest és Magyarország a külföldiek körében, de ez egy óriási lehetőség” – mondta az államtitkár.

A Magyar Atlétikai Szövetség sportigazgatója, szerint hatalmas motivációt ad a sportág utánpótlásában nevelkedő fiataloknak a hazai rendezésű világbajnokság.

„Már most elképesztő célokat fogalmaznak meg maguknak az atléták, én is több helyről hallottam, hogy elkezdtek számolgatni a fiatalok, hogy hú én akkor most hány éves is leszek 2023-ban, esetleg már oda is érhetek. Ugyanakkor új lendületet is ad a szövetség által megkezdett programoknak, felkészülési, edzőtámogatási programoknak” – nyilatkozta Kámán Bálint.

A szakemberek szerint a budapesti atlétikai világbajnokságnak hosszú távon mindenképpen pozitív hatásai lesznek.