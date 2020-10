Fürjes: A kormány nem hagyhatja magára Budapestet

Késes terrortámadások rázták meg ismét Franciaországot. Ma reggel lefejeztek egy idősebb nőt Nizzában, a helyi székesegyházban. A támadó ezután 2 másik embert is halálra késelt. A terrorellenes ügyészség vizsgálatot indított, a támadót elfogták. Agyonlőtt a francia rendőrség az ország déli részén, az Avignonhoz közeli Montfavet-ban egy férfit, aki lőfegyverrel fenyegetett járókelőket az utcán. A Europe 1 nevű rádió értesülése szerint a férfi azt kiáltozta, hogy allahu Akbar. Elítélte a három ember életét követelő nizzai késes támadást csütörtökön a dél-franciaországi városban Emmanuel Macron francia államfő. Franciaországban a legmagasabb szintre emelték a terrorkészültséget a nizzai támadást követően - jelentette be a francia miniszterelnök. Jean Castex hozzátette: a kormány határozott és könyörtelen választ ad a gyáva és barbár tettre. „Gyűlöletesnek” nevezte a nizzai késes merényletet a francia püspöki konferencia és kifejezte kívánságát, hogy „a keresztények ne váljanak meggyilkolandó célponttá”. Orbán Viktor miniszterelnök a nizzai iszlamista terrortámadás kapcsán a magyar emberek nevében együttérzését fejezte ki a francia nemzetnek, és sok erőt kívánt az áldozatok családjainak abban a levélben, amit Emmanuel Macron köztársasági elnöknek küldött. Kezdenek elszabadulni a szélsőséges, keresztényellenes, a hagyományos európai értékeket és a hagyományos európai életformát megsemmisíteni akaró ideológiák, csoportok és személyek - írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Szijjártó Péter azt írta: „Európa, ébresztő! Egy tanár lefejezése, gyilkosság a templomban, a szent pápa szobrának meggyalázása. Mi jön még? Vagy minek kell még jönnie, hogy egyes döntéshozók végre észhez térjenek?” Rendkívül kiéleződött a viszony Franciaország és a muzulmán világ között az elmúlt napokban - nyilatkozta Híradónknak Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a franciaországi támadások kapcsán. A szakember kiemelte: Franciaország az egyetlen Nyugat-Európai ország, amely nyíltan nekiment az Erdogani politikának, a muzulmán világ pedig a kereszténység központjában próbál fellépni a kereszténységgel szemben. 2194 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 68 127-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 56 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 1634-re emelkedett, 17 469-en meggyógyultak. Hétfőtől kötelező lesz maszkot viselni már a szórakozó- és vendéglátóhelyeken - jelentették be az Operatív Törzs tájékoztatóján. Kiss Róbert, a törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese azt mondta: a maszkot csak az étel és italfogyasztás idejére lehet levenni. Aki a szabályt nem tartja be, azt vendéglátóhelyről kitiltják. Újabb kétszáz mintavételi egység bevetésére kerül sor annak érdekében, hogy a fertőzéseket időben igazolni lehessen – mondta Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. Elkapta a koronavírust Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke - közölte a párt. Átvette megbízólevelét Koncz Zsófia, akit az Országgyűlés képviselőjévé választottak Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6-os számú választókerületében az október 11-i időközi voksoláson. Január 1-vel a gyakorlatban is elindulhat Magyarország legnagyobb otthonteremtési programja - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Gál Kinga fideszes és Hölvényi György KDNP-s európai parlamenti képviselők is megkapták idén a NOE-díjat a családokért, kiemelten a nagycsaládokért végzett rendkívüli, áldozatos munkájukért. Új regionális fejlesztési pályázat jelent meg vállalkozások számára 2,5 milliárd forintos keretösszeggel - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter. Bizakodásra ad okot, hogy a foglalkoztatottság a legfrissebb adatok szerint meghaladja a 70 százalékot – mondta Bodó Sándor, az ITM foglalkoztatásért felelős államtitkára az M1-en. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlésén a 127 küldött - nyílt szavazáson - ellenszavazat nélkül, 19 tartózkodás mellett ismét Parragh Lászlót választotta meg a köztestület elnökének, megbízatása a 2020-2024-es időszakra vonatkozik. A kormány elkötelezett az ország innovációs potenciáljának erősítésében, a magyar gazdasági modell középpontjában a versenyképesség erősítése, az újító, innovatív és vállalkozó gazdasági szemlélet áll – mondta Schanda Tamás államtitkár. Magyarország nemzetstratégiai érdeknek tekinti a Nyugat-Balkán európai integrációját – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Magyarország számára remek hír, hogy az eddigi kormányzó koalíció folytatja a munkáját Szerbiában, és még ennél is jobb hír, hogy számít a vajdasági magyarok részvételére a kormányzatban - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Belgrádban. Világszerte már 44,4 millió ember fertőződött meg koronavírussal, a járvány halálos áldozatainak száma 1,1 millió, a gyógyultaké pedig 30 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A nyugat-balkáni országokban csütörtökre meghaladta a 150 ezret a koronavírus-fertőzöttek száma, az országok újabb korlátozásokon gondolkodnak. Ukrajnában egymás utáni két napon haladta meg ismét a hétezret az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma, a kormány eközben hivatalosan is meghosszabbította a járvány miatt tavasz óta érvényben lévő veszélyhelyzetet egészen az év végéig. A koronavírus-járvány egyszerre orvosi, gazdasági, társadalmi, politikai és lelki próbatétel, amelyet csak összetartással és átlátható, nyílt párbeszéddel lehet kiállni - mondta Angela Merkel német kancellár. Oroszország nem készül országos karantén bevezetésére a koronavírus-járvány miatt, a hatóságok által bevezetett intézkedések hatékonynak bizonyultak - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök. Ötezernél több ENSZ-alkalmazott kapta el a koronavírust a világjárvány kezdete óta – közölte Stephane Dujarric, a világszervezet szóvivője. Tajvanon már kétszáz napja nem regisztráltak új koronavírus-fertőzéses esetet - jelentette a tajvani járványügyi központ. Élesen bírálta Kínát az amerikai külügyminiszter, Mike Pompeo az indonéziai fővárosban, viszont dicsérte vendéglátóját, amiért szembeszáll Peking területi követeléseivel. Terrortámadást hajtottak végre nagy robbanóerejű fegyverrel a legnagyobb venezuelai olajfinomító ellen - közölte Nicolás Maduro államfő. Kettes fokozatúra erősödve érte el az amerikai partvidéket New Orleans mellett a Zeta hurrikán. Louisiana mellett Mississippiben és Alabamában is rendkívüli állapotot hirdettek. Tizenhárman meghaltak és negyvenen eltűntek a Molave tájfun által okozott két földcsuszamlásban a Vietnam középső részén fekvő Quang Nem tartományban - közölte a kormány. Újabb alagutat találtak a rendőrök a szerb-magyar határnál, Ásotthalom térségében - tájékoztat a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság. Elfogtak három férfit kábítószer terjesztése miatt hétfőn a kiskunhalasi rendőrök - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság. A mindenszentek és az iskolai őszi szünet vége miatt a hétvégén a szokásosnál nagyobb forgalomra kell számítani nemcsak a temetők környékén, hanem a Budapest felé vezető utakon is - közölte a Magyar Közút. BKK: Árajánlatot nyújtott be mind a négy, ajánlattételre felkért gazdasági szereplő a Lánchíd felújítására kiírt közbeszerzési eljárás határidejére, október 28-ára. Tizenkét településen kifogásolt a levegőminőség a magas szállópor-tartalom miatt. Ezek: Budapest, Tököl, Vác, Székesfehérvár, Várpalota, Szeged, Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc, Sajószentpéter, Kazincbarcika és Putnok. Bujka Barbara Európa-bajnok vízilabdázó bejelentette, hogy befejezte profi pályafutását, és visszaköltözött Németországba.