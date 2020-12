Fürjes: A főpolgármester ugródeszkának tekinti jelenlegi pozícióját

6697 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 250 278-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 162 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 5868-ra emelkedett. Kaposváron a teljes alapbérüket megkapják azok a bölcsődei és óvodai dolgozók, akik ugyan nem fertőződtek meg koronavírussal, de kontakt-személyként mégsem mehetnek be dolgozni munkahelyükre. Erről a település polgármestere döntött. Karácsony Gergely főpolgármester csupán eszköznek és ugródeszkának tekinti jelenlegi pozícióját, mert miniszterelnök-jelölt szeretne lenni - ezt jelentette ki a Fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár a Bayer show-ban. Fürjes Balázs elmondta, Karácsony Gergely megválasztása előtt megígérte a budapestieknek, hogy lemond pártelnöki tisztségéről, azonban ezt az ígéretét is megszegte. Újabb hétmillió forint külföldi támogatást kapott Dobrev Klára a Facebookos videókampányára - derítette ki az Origo a közösségi oldalon elérhető adatok alapján. Az OECD 37 országa közül Magyarországon volt a legnagyobb mértékű az adóteher-csökkentés tavaly, 1,7 százalékos - tájékoztat Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. A 2015-ös migránsválság óta a Soros-terv megvalósítása zajlik Európában - hangsúlyozta a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a Kossuth Rádióban. Kovács Zoltán elmondta: amikor az úgynevezett jogállamisági feltételekről van szó, gyakorlatilag az köszön vissza, amit Soros György 2015-ben javasolt. Vagyis, hogy büntessék a migrációt elutasító országokat. Ha a magyarság nem áll ki magáért, mások nem fogják ezt megtenni helyettünk - fogalmazott Kásler Miklós a közösségi oldalán, a romániai parlamenti választáson történő részvételre és a magyarság képviseletének támogatására kérve a határon túli magyarokat. Romániában parlamenti választásokat rendeznek, amelyeken a kétkamarás parlament képviselői, illetve szenátori mandátumairól dönt az ország csaknem 19 millió szavazópolgára megyei pártlistás arányos választási rendszerben. Az erős magyar képviseletre szavazott a romániai parlamenti választásokon Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke. Az erdélyi megyék többségében az országos átlagnál kisebb arányban járultak az urnákhoz a választópolgárok délelőtt a romániai parlamenti választásokon, az első órákban a sereghajtók között voltak a székelyföldi megyék. Az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kapcsolatrendszerének feltételeiről folyó, a jelentős nézetkülönbségek miatt felfüggesztett tárgyalások folytatásáról állapodott meg a brit miniszterelnök és az Európai Bizottság elnöke. Átlépte a 66,5 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma a világon. A halálos áldozatok száma 1,5 millió, a gyógyultaké 42,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Összeomolhat a szerbiai egészségügyi rendszer, ha a téli ünnepekre több tízezer vendégmunkás tér haza Nyugat-Európából, és behurcolja a koronavírust az országba, ahol már így is hétezer körüli a napi új fertőzöttek száma. Portugáliában karácsonykor enyhítenek a koronavírus-járvány miatti korlátozásokon, hogy az emberek meglátogathassák szeretteiket, de szilveszterkor újra szigorítanak, hogy megelőzzék a tömeges megfertőződés veszélyével járó népes ünnepléseket. Hétmillió embert kell beoltani Moszkvában a Covid-19 terjedése elleni küzdelem keretében - jelentette ki az orosz főváros polgármestere. Az Oroszországban egy nap alatt kimutatott új fertőzöttek száma szombaton először haladta meg a 29 ezret. Egyszeri vagyonadót vezetnek be Argentínában a koronavírus-járvány elleni védekezés finanszírozására, a járvány által leginkább sújtott vállalkozások és a szegények megsegítésére, valamint a hazai földgázipar fejlesztésének támogatására. Donald Trump amerikai elnök Georgiába utazott, hogy az államban január 5-én tartandó szenátorválasztás két republikánus jelöltje mellett kampányoljon. A gyűlésen Trump leszögezte: folytatni fogja a jogi harcot a szerinte elcsalt elnökválasztás eredményének megfordításáért. Kirakatokat rongáltak, üzletekbe törtek be, gépkocsikat gyújtottak fel a kormányellenes tüntetők Párizsban. Az új nemzetbiztonsági törvénytervezet ellen csaknem 100 városban tiltakoztak. A tüntetők több helyen kerültek összetűzésbe a rendőrökkel. Izraelben ismét Benjámin Netanjahu miniszterelnök ellen tüntettek tegnap, több tucat tiltakozót letartóztattak. Már 24. hete tartanak minden szombaton tüntetést Netanjahu lemondását követelve. Őrizetbe vették Indonézia szociális ügyekért felelős miniszterét, aki a gyanú szerint 1,2 millió dollárt (355 millió forintot) sikkasztott el egy, a koronavírus-járvány okozta károk enyhítésére létrehozott segélyalapból. Huszonhárom ember életét vesztette szén-monoxid-mérgezésben egy kínai szénbányában a hét végén. Elfogtak egy lengyel embercsempészt, aki 36 szír férfit szállított kisteherautóján szombaton éjjel az M7 autópályán. A MÁV-Start 66 új testkamerát szerzett be, így már 174 támogatja a jegyvizsgálók munkáját. Hétfő este 21.30-tól kedd hajnalig a 4-es és a 6-os villamos helyett a teljes vonalon pótlóbuszok járnak - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Hosszú Katinka úgy döntött, hogy nem vesz részt az úszók jövő heti országos bajnokságán. A háromszoros olimpiai bajnok közösségi oldalán közölte: az olimpiára való felkészüléséhez most edzésekre van szüksége, így idén nem vesz részt az ob-n. Százszázalékos teljesítménnyel nyerte meg csoportját a Szolnoki Dózsa a férfi vízilabda Eurokupában: a Tisza-parti együttes négyese házigazdájaként a görög Apollon Szmirnisz felett diadalmaskodott. Újrajátsszák a BVSC Zugló-Tourcoing csoportmérkőzést a férfi vízilabda Eurokupában, miután az európai szövetség helyt adott a francia csapat óvásának. Érdi Mária magabiztosan kezdett a XXII. Olympic Week elnevezésű nemzetközi vitorlásversenyen a spanyolországi Gran Canarián, ahol az első nap után az élen áll.