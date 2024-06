Fülöp Attila: új szintet és új minőséget jelent az új gyermekvédelemben törvénycsomag

Kitért arra, hogy a nevelőszülők finanszírozását is módosították: az új törvény szerint a nevelőszülőnek akkor is jár kiegészítő, illetve többletdíj, ha a gyermekvédelmi rendszerben lévő gyerek kollégiumba kerül.

Az államtitkár a szigorítások mellett ismertette a legfontosabb fejlesztéseket is. Példaként megemlítette, hogy a korábbi szabályozás szerint a gyermekvédelmi szakellátásban nagykorúvá vált fiatal felnőttek csak akkor maradhattak a rendszerben, ha a havi jövedelmük nem érte el a szociális vetítési alap háromszorosát. Most ezt az összeget csaknem négyszeresére emelték, azaz a 85,5 ezer forintról hozzávetőlegesen 330 ezer forint lesz.

