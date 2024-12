Fülöp Attila: Sok mindent tettük a gyermekvédelemben és van még sok dolog, amit meg kell tennünk

Megosztás itt:

Az elmúlt években az intézményekben, nevelőszülőknél előforduló bántalmazás okán is fontos előrelépésnek nevezte, hogy egy olyan átlátható, mindenki számára kötelező előírásokat megfogalmazó szabályozást vezettek be, amely a gyerekek védelme mellett a velük foglalkozóknak is ad egyfajta védelmet az alaptalan vádaskodásokkal szemben.

Szólt arról is, hogy idén a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) 210 telephelyét újították fel 2,1 milliárd forint értékben. A jövőről szólva elmondta, döntés született arról, hogy 200 új férőhelyet hoznak létre a gyermekek számára.

Az államtitkár kifejtette, az egyedül maradt gyerekek számára a legjobb megoldás, ha találnak számukra egy másik családot, amelyben fel tudnak nőni. A nevelőszülők számára bevezették a foglalkoztatási jogviszonyt, amivel ma ötször-hatszor annyit tudnak keresni, mint tíz évvel ezelőtt - mutatott rá.

Ma már a gyermekvédelembe került 12 év alatti gyerekek 83 százaléka nevelőszülőknél nevelkedik, de még több nevelőszülőre lenne szükség - mondta Fülöp Attila.

"A cél minden gyerek esetében, hogy minél előbb örökbefogadó vagy nevelőszülő gondoskodjon róla, és be se kerüljön az intézményrendszerbe. De amikor szükség van - akár pszichés vagy egyéb problémák miatt - az intézményi elhelyezésre, akkor azt meg kell oldani" - fogalmazott, rámutatva, hogy a marcali otthon az ilyen csecsemők számára biztonságos és megnyugtató környezetet nyújt.

"Sok mindent tettük a gyermekvédelemben és van még sok dolog, amit meg kell tennünk" - zárta szavait az államtitkár.

Nábrádi Csilla, a SZGYF Somogy vármegyei kirendeltségének vezetője elmondta, az épületben működő, 48 férőhelyes Százszorszép Gyermekotthon 1983-ban nyitotta meg kapuit.

Az évek során az épületrészek különféle funkcióváltásokon estek át. A legutóbbi változások során kihasználatlanul maradt egy lakásotthoni csoport, ezt alakították át egy önálló, 8 férőhelyes csecsemőotthonná, a somogyi gyermekvédelmi ellátórendszer 25. telephelyeként - ismertette.

Hozzátette: miután a közelmúltban sikerült a Csipet Csapat Különleges Lakásotthont szolgáltatói nyilvántartásba vetetni, és a 6 fős dolgozói létszám is rendelkezésre áll, hamarosan érkeznek a "babák" is.

