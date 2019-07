Fidesz és a visegrádi négyek támogatása nélkülözhetetlen volt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság új elnökének megválasztásához - mondta Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Csoport vezetője. Karácsony Gergely (Párbeszéd) polgármester épphogy elkerülte a csődbiztos kirendelését, fél év késéssel kifizette az önkormányzat azt a vállalkozót, aki eljárást kezdeményezett a kerület ellen – értesült hivatali forrásból a Magyar Nemzet. Az MSZP Országos Etikai és Egyeztető Bizottsága visszahívta Szanyi Tibort alelnöki tisztségéből. A Mi Hazánk Mozgalom az egyetlen párt, amely eltörölné az országgyűlési képviselők mentelmi jogát - jelentette ki az ellenzéki párt alelnöke. A kormány elkötelezett az akadálymentesítés és a fogyatékkal élők munkához jutásának támogatásában – hangsúlyozta Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár. Új ponttal egészült ki a gyermekek otthongondozási díjával (gyod) kapcsolatos állapotvizsgálat szempontrendszere - jelentette be az Emmi szociális ügyekért felelős államtitkára, Fülöp Attila. Fülöp Attila: a kormány folyamatosan növeli az ápolási díj mértékét. Már öt százalék fölött van a gazdaság teljesítménye, és több mint 4,5 millióan dolgoznak, miközben a munkanélküliségi ráta 3,4 százalékra mérséklődött - jelentette ki Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkár. Rákossy Balázs európai uniós források felhasználásért felelős államtitkár bejelentett: újabb 2,5 milliárd forint keretösszegből fejleszthetik a Pest megyei önkormányzatok a bölcsődéket. Tesztidőszakba lépett a vak és gyengénlátó emberek önálló életvitelét segítő Távszem nevű szolgáltatás - jelentette be az Emmi szociális ügyekért felelős államtitkára, Fülöp Attila. Visszavonták Közép-Pesti Tankerületi Központ „100 ötös” nevű jutalomprogramját, miután „túl sok” gyerek érte el ezt az eredményt! Több mint 600 tonna búzaadomány gyűlt össze tavaly a Magyarok Kenyere programban. Elektromos taxik forgalomba állításával folytatódnak Paks e-mobilitást célzó fejlesztései. Már azonnali bankkártyás fizetéssel is kiegyenlíthető a jegyellenőrök által kiszabott helyszíni pótdíj a fővárosban - közölte a BKK. Energiahivatal: már 470 elektromos töltőállomást helyeztek üzembe Magyarországon. Palóc Világtalálkozót rendeznek Nógrád megyében. A Közel-Keletről és Észak-Afrikából érkező illegális bevándorlók nem azért jöttek, hogy elfogadják a kontinens tradícióit, hanem hogy folytassák a korábbi életmódjukat európai életszínvonalon - mondta a Magyarország élőben című műsorunkban Greg Sheridan. Ausztrália egyik legbefolyásosabb külpolitikai újságírója szerint hatalmas hiba volt az ellenőrizetlen muszlim bevándorlást menedékjogi kérdésként kezelni. Az ukrán vezetők ne alaptalanul vádaskodjanak, hanem adják vissza a nemzeti kisebbségek elvett jogait! - közölte Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára. Megválasztották Ursula von der Leyen német kereszténydemokrata politikust az Európai Bizottság következő elnökének az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén. Ursula von der Leyen november 1-től öt éven át tölti majd be a tisztséget - a baloldali frakciók nem voltak egységesek a szavazáson, míg a jobbközép erők egyhangúlag megszavazták a német kereszténydemokrata politikust. Az uniónak tiszteletben kell tartania a tagállamok egyenlőségét és nemzeti identitását, az Európai Bizottság új elnökének az alkotmányos szuverenitás védelmezőjévé kell válnia - mondta Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő az Európai Parlamentben. Közös törvényjavaslatban tiltaná meg a vallon és a flamand zöldpárt atomfegyverek tárolását Belgiumban, miután egy NATO-jelentés megerősítette, hogy az országban amerikai nukleáris robbanófejeket tárolnak. A francia parlament elfogadta a leégett párizsi Notre-Dame felújításáról szóló törvényt, a munkálatokat öt évre tervezik. Elektromos autók fejlesztésére és gyártására hoz létre közös vállalatot a francia Renault a kínai Jiangling Motors vállalattal. A szudáni ellenzék és a hadsereg képviselői aláírták a hatalom megosztásáról szóló megállapodásukat, amely a július 5-i szóbeli egyezmény véglegesítése, és a választásokig tartó hároméves átmeneti időszakra vonatkozik. Terrorszervezet alapítóját fogták el a pakisztáni hatóságok. Fegyveresek foglyul ejtették egy török felségjelzésű teherhajó legénységének tíz tagját Nigéria partjainál - jelentette az Anadolu török állami hírügynökség. Christian Kern egykori osztrák kancellárt beválasztották az orosz állami vasúttársaság felügyelő bizottságába. Egy 27 éves krétai görög férfit vádolnak a szigeten két hete eltűnt és egy hete holtan talált 60 éves amerikai biológusnő megölésével - közölte a rendőrség. Két páncélozott Mercedest szállítottak tavaly Kim Dzsong Un észak-koreai vezetőnek Hollandiából annak ellenére, hogy nemzetközi szankciók tiltják a luxuscikkek exportját az elzárt ázsiai országba - számolt be a Center for Advanced Defense Studies. Holtan találták Craig Fallon világ- és Európa-bajnok brit cselgáncsozót. Halálos baleset miatt lezárták a 2506-os számú utat Szilvásvárad és Bélapátfalva között. Még mindig tart Szabolcs-Szatmár-Bereg megye bizonyos részein a június végi vihar okozta károk felszámolása. Egyre nagyobb problémát jelentenek a hecchívások a lelki elsősegély-szolgálatnál, ezekből akár napi százat is kapnak a szakemberek - mondta Dudás Erika, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének alelnöke. A magyar férfi vízilabda-válogatott 13:11-re legyőzte a spanyol csapatot a kvangdzsui világbajnokság csoportküzdelmeinek második fordulójában. Büszke a magyar férfi vízilabda-válogatottra Varga Dénes csapatkapitány, hogy legyőzték az Európa-bajnoki ezüstérmes spanyol együttest. A 19. helyen végzett a magyar szinkronúszócsapat a szabadprogramban a kvangdzsui világbajnokságon. Vizes vb, női vízilabda: Magyarország - Kanada 15:14 Varga Dénes, a magyar férfi vízilabda-válogatott csapatkapitánya ujjtörés miatt a folytatásban nagy valószínűséggel már nem játszhat a kvangdzsui világbajnokságon. Női junior kézilabda Eb: Magyarország - Norvégia 28:24 Mind a négy magyar női tőröző győzött a selejtezőben és főtáblára került a budapesti olimpiai kvalifikációs vívó-világbajnokságon.