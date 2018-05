Független közmédiáért tüntettek

Független közmédiáért tüntetett több szervezet is a Nemzetközi Sajtószabadság napján az MTVA Kunigunda úti épülete előtt. A megmozduláson a Mérték Médiaelemző Műhely, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége és az a Hang nevű szervezet képviselői is felszólaltak. Az állami médiát fenntartó holdingnak, vagyis az MTVA vezetőségének egy petíciót is benyújtanak, amelyben a közmédia azonnali átalakítását kérik.

„Az a kérésünk illetve követelésünk, hogy állítsák helyre a közmédia törvényes működését azon a területen, ami a miniszterelnöknek a péntek reggeli rádiómegnyilatkozásait illeti, azt, hogy ő neki van egy ekkora terjedelmű fix műsorideje, ahol nem valódi újságírói kérdésekre válaszol, hanem a saját kommunikációs stábja által megkomponált álkérdésekre, az egy olyan fajta neki juttatott kommunikációs előny, amivel semmilyen más politikai szereplő nem élhet, miközben jelenleg a törvényeink neki nem biztosítják ezt az előnyt” – fogalmazott Hargitai Miklós, a MÚOSZ elnöke.