2017. december 1.,
péntek, Elza napja

Fű alatt váltották le a havi 1,8 milliót kereső táborvezetőt

Hír TV

2017. december 1., péntek 09:53, frissítve: péntek 10:33

Hornyák Tibor luxusvillából járt be dolgozni a rászoruló gyerekeket üdültető táborba.

Leváltották a luxusvillát bérlő zánkai gyerektábor vezetőjét. A 24.hu azt írja, Hornyák Tibort csendben menesztették október végével, az Erzsébet Táborok Kft. új ügyvezetőjének Ledvényi Csabát nevezték ki az Opten adatai szerint.

Augusztusban derült ki, hogy Hornyák napi 110 ezer forintért bérel Zánkától nem messze, Monoszlón egy úszómedencés villát, és onnan jár be a táborba dolgozni.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumát korábban több párt kérte, hogy váltsa le a vezetőt, még a fideszes Budai Gyula is felháborítónak nevezte az esetet, ám az Emmi akkor magánügyre hivatkozva megvédte a rászoruló gyerekeket üdültető alapítvány főtitkárát.

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