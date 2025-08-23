FRONT - Háború a szomszédban: összefüggések amelyeket mindenkinek tudnia kell
2025. augusztus 23., szombat 21:13
| Hír TV
A háború nemcsak a szomszédjainkat rengeti meg, hanem a mi életünket is keményen befolyásolja – az energiaáraktól a biztonságunkig. Robert C. Castel, a Magyar Nemzet szakértője feltárja a konfliktus mélyebb összefüggéseit, és választ ad arra, mit jelent ez Magyarország jövőjére nézve. Nézze meg, és értse meg, miért nem hagyhatjuk figyelmen kívül a szomszédban zajló eseményeket!
Mi zajlik a kulisszák mögött? A Magyar Nemzet Globál című műsora feltárja az orosz-ukrán háború, Európa és Amerika nagyhatalmi játszmáinak legdöbbenetesebb összefüggéseit. Exkluzív elemzések, meghökkentő tények és a világpolitikát mozgató erők – ezt nem hagyhatod ki! Nézd meg, oszd meg, és légy részese az igazság keresésének!
A Tisza Párt tízpontos programja csak üres lózung? A Magyar Nemzet Pikk műsorában Bayer Zsolt és Ambrózy Áron kíméletlenül leleplezi a Tisza Párt vezetőjének a hazugságait. Nézd meg, hogyan hullik szét Magyar Péter mesterkedése! Oszd meg, ha te is a valóságot keresed!
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
„A magyar falvakban rejlik az ország ereje!” – Nagy István agrárminiszter Egyházasfaluban jelentette ki: a Magyar Falu Programmal a kormány a vidéki közösségek jövőjét építi. Több mint 1100 milliárd forintból újultak meg iskolák, óvodák, orvosi rendelők és közösségi terek országszerte. A falvak nem csak gyökereket, de szárnyakat is adnak a jövő nemzedékének!
Döbbenetes kijelentés Raskó Györgytől, Magyar Péter bizalmi emberétől: üdvözli az uniós agrárreformot, amely tönkreteheti a magyar gazdákat, miközben az aszálykárok miatt már most is küzdenek! Miért támogatja a Tisza Párt szakértője a Magyarországra káros változásokat? Kattints, és derítsd ki a megdöbbentő részleteket!