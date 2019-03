A Fidesz önként felfüggeszti átmenetileg a részvételét az EPP munkájában

KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. AZ ORSZÁGGYÛLÉS MA KEZDI TÁRGYALNI A KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁGOK FÜGGETLENSÉGÉNEK TOVÁBBI GARANCIÁIT TARTALMAZÓ KORMÁNYPÁRTI TÖRVÉNYJAVASLATRÓL. MÍG A 20. SZÁZAD AZ OLAJ ÉVSZÁZADA VOLT, ADDIG A 21. SZÁZAD A VÍZ ÉVSZÁZADA LESZ - HANGSÚLYOZTA ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK PÉCSEN. ORSZÁGOS ROADSHOW-T INDÍTOTT AZ MKIK A SZAKKÉPZÉS NÉPSZERÛSÍTÉSÉRE. EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÉS A MISKOLCI LIKÕRGYÁR A MAGYAR SZESZESITAL-GYÁRTÁS FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSÉRÕL. GÉMOSZ: TÍZEZERREL IS TÖBB AUTÓ FOGYHAT A NAGYCSALÁDOSOK AUTÓTÁMOGATÁSÁNAK KÖSZÖNHETÕEN, FÕKÉNT A 6-8 MILLIÓ FT-OS JÁRMÛVEKBÕL. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. A MAPEI KFT. 2,4 MILLIÁRD FORINTOS BERUHÁZÁSSAL MEGDUPLÁZTA MAGYARORSZÁGI KAPACITÁSÁT. 800 MILLIÓ FT-BÓL MEGKEZDÕDÖTT A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI DÉLI IPARTERÜLET FEJLESZTÉSE - KÖZÖLTE A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI POLGÁRMESTER. MAGYAR SZERVÁTÜLTETETTEK SZÖVETSÉGE: TAVALY TÖBB MINT 400 SZERVÁTÜLTETÉST VÉGEZTEK MAGYARORSZÁGON, EBBÕL KÖRÜLBELÜL 50 ÉLÕDONOROS VOLT. A MOL BRUTTÓ 3 FORINTTAL CSÖKKENTETTE SZERDÁN A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT, A BENZIN ÁRA NEM VÁLTOZOTT. ORBÁN VIKTOR IS OTT LESZ AZ EURÓPAI NÉPPÁRT MAI ÜLÉSÉN, AHOL TÖBBEK KÖZÖTT A FIDESZ TAGSÁGÁRÓL SZAVAZNAK MAJD. ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK ELFOGADTA A BAJOR KORMÁNYNAK A CEU-VAL KAPCSOLATOS JAVASLATÁT A TUDOMÁNYOS EGYÜTTMÛKÖDÉS ELMÉLYÍTÉSÉRÕL. ALAPJOGOKÉRT KÖZPONT: LEGINKÁBB A NÉMET UNIÓPÁRTOKON MÚLIK, HOGY A FIDESZ TAGSÁGÁT FELFÜGGESZTIK-E A NÉPPÁRT MAI ÜLÉSÉN. A FIDESZ EURÓPAI NÉPPÁRTI TAGSÁGÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉT JAVASOLTA A NÉMET CDU ELNÖKE. JANEZ JANŠA (SZLOVÉN DEMOKRATIKUS PÁRT) LEVÉLBEN KÖVETELTE AZ EPP-TÕL, HOGY NE SZAVAZZANAK A FIDESZ KIZÁRÁSÁRÓL MAGYAR NEMZET. FELFÜGGESZTÉS ESETÉN A FIDESZ AZONNAL ELHAGYJA A NÉPPÁRTOT MONDTA GULYÁS GERGELY MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETÕ MINISZTER. SZIJJÁRTÓ PÉTER: NÖVELNI KELL A JORDÁNIÁNAK JUTTATOTT EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK MÉRTÉKÉT A MENEKÜLTÜGYI KÉRDÉS KEZELÉSE ÉRDEKÉBEN! THERESA MAY BRIT KORMÁNYFÕ HIVATALOSAN KÉRTE A BREXIT HALASZTÁSÁT JÚNIUS 30-ÁIG. CSEHORSZÁG AZ EURÓPAI TANÁCSBAN TÁMOGATNI FOGJA NAGY-BRITANNIA KÉRÉSÉT, HOGY HALASSZÁK EL A BREXITET MONDTA ANDREJ BABIS CSEH KORMÁNYFÕ. VARSÓ SZERINT A BREXIT ELHALASZTÁSA NEM OKOZNA NEHÉZSÉGEKET AZ EU-NAK. PÁRIZS CSAK AKKOR TÁMOGATJA A HALASZTÁST, HA THERESA MAY "HITELES STRATÉGIÁT" MUTAT BE. ISMÉT ELHALASZTOTTÁK AZ AFGANISZTÁNI ELNÖKVÁLASZTÁST, AZ ÚJ IDÕPONT 2019. SZEPTEMBER 28-A. NEM VONJA MEG MATTEO SALVINITÕL A MENTELMI JOGOT AZ OLASZ PARLAMENT FELSÕHÁZA AZ EDDIGI SZAVAZÁS ALAPJÁN, VÉGLEGES EREDMÉNY ESTE HÉT ÓRA UTÁN LESZ. FELGYÚJTOTT EGY ISKOLABUSZT EGY SZENEGÁLI SOFÕR MILÁNÓ MELLETT, TIZENNÉGY GYEREKET FÜSTMÉRGEZÉSSEL KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTAK. MA ÍTÉLETET HIRDET RADOVAN KARADZIC VOLT BOSZNIAI SZERB ELNÖK FELLEBBVITELI ÜGYÉBEN AZ ENSZ NEMZETKÖZI TÖRVÉNYSZÉKI MECHANIZMUSA. ELTEMETTÉK AZ ÚJ-ZÉLANDI TERRORTÁMADÁS ELSÕ ÁLDOZATAIT. A HALÁLBÜNTETÉS VISSZAÁLLÍTÁSÁRA SZÓLÍTOTTA FEL ÚJ-ZÉLANDOT ERDOGAN TÖRÖK ELNÖK. BEIKTATTÁK HIVATALÁBA KAZAHSZTÁN ÚJ ELNÖKÉT, KASZIM-ZSOMART TOKAJEVET. AZ ALBÁN ELNÖK KÉSZ LEMONDANI VAGY AKÁR ÉLETÉT IS FELÁLDOZNI A POLITIKAI VÁLSÁG MEGOLDÁSA ÉRDEKÉBEN. SCOTT MORRISON AUSZTRÁL MINISZTERELNÖK: AUSZTRÁLIA CSAKNEM 15%-KAL CSÖKKENTI A BEFOGADHATÓ BEVÁNDORLÓK SZÁMÁT. RIO DE JANEIRO ÁLLAMBAN FEGYVERES TÁMADÓK TÜZET NYITOTTAK KEDDEN EGY AUTÓKONVOJRA, AMELY URÁNT SZÁLLÍTOTT BRAZÍLIA ANGRAI ATOMERÕMÛVÉBE. NYOLC NEMZETBÕL 21 SPORTOLÓT GYANÚSÍTANAK VÉRDOPPINGOLÁSSAL AZ ÉSZAKISÍ-VILÁGBAJNOKSÁGON VÉGREHAJTOTT RAZZIA UTÁN. ÉLETÉNEK 88. ÉVÉBEN ELHUNYT SÁNDOR ISTVÁN, AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK KORÁBBI ALELNÖKE. EGY ÓRÁN BELÜL ELFOGTÁK A RENDÕRÖK AZT A SOFÕRT, AKI ÖSSZEVESZETT EGY MÁSIKKAL, MAJD FEGYVERT FOGOTT VITAPARTNERÉRE. TÖBB MINT 50 MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS ROBBANÓTESTET TALÁLTAK A VÁROSLIGETBEN. FÁNAK ÜTKÖZÖTT EGY KOCSI SZIGLIGETNÉL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT, A FORGALOM FÉLPÁLYÁN HALAD. JOGERÕSEN HAT ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLT A BÍRÓSÁG EGY MONTENEGRÓI KÁBÍTÓSZERCSEMPÉSZT SZEGEDEN. EGY KAMION ÉS EGY AUTÓ ÜTKÖZÖTT A 34-ES FÕÚTON, KENDERES BÁNHALMI TELEPÜLÉSRÉSZÉNÉL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. MÁVINFORM: SZOMBATON 10 ÉS 16 ÓRA KÖZÖTT VASÚTI KORLÁTOZÁS VÁRHATÓ A DUNA BUDAFOKI SZAKASZÁN TALÁLT MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS BOMBÁK KIEMELÉSE MIATT. BKK: PÓTLÓBUSZ JÁR A CSÖMÖRI HÉV HELYETT CSÖMÖR ÉS CINKOTA KÖZÖTT SZOMBATTÓL JÖVÕ VASÁRNAPIG, VÁGÁNYKARBANTARTÁS MIATT. FORGALOMVÁLTOZÁSOK LESZNEK AZ M3-AS AUTÓPÁLYA MOGYORÓDI SZAKASZÁN, MEGSZÛNIK A RING PIHENÕHELY - KÖZÖLTE A NEMZETI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÕ ZRT. TÖBB ÚJ BUSZJÁRATOT IS INDÍT A BKK A 3-AS METRÓ DÉLI SZAKASZÁNAK FELÚJÍTÁSA IDEJÉN, A METRÓPÓTLÓ BUSZOK 45 MÁSODPERCENKÉNT INDULNAK. FOLYAMATOSAN LEHET CSATLAKOZNI A VASÁRNAPIG TARTÓ TESZEDD! SZEMÉTSZEDÉSI AKCIÓHOZ.