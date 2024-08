Frank-Walter Steinmeier: Németország örökre hálás lesz a magyaroknak

Megosztás itt:

Frank-Walter Steinmeier a Páneurópai Piknik 35. évfordulója alkalmából rendezett eseményen arról beszélt, hogy az 1989-es soproni és debreceni történések további események katalizátorává váltak, "egy nyári napon szervezett piknikből a Német Demokratikus Köztársaság (NDK) legnagyobb menekülthulláma lett", végül pedig leomlott a vasfüggöny és a berlini fal.

"A német egység Magyarországon tette meg az első fontos lépést" - fogalmazott a köztársasági elnök.

A magyarok szabadság és demokrácia iránti vágya az egész földrészt felvillanyozta, az országot a reformok motorjává és a változások éllovasává tette - emelte ki Frank-Walter Steinmeier.

Hozzátette,

Magyarország ablakot nyitott, amelybe az egész világ betekintett, Németország pedig ezt sosem felejti el, és örökre hálás lesz érte a magyaroknak.

A kelet- és közép-európai országok, köztük Magyarország legyőzhetetlen szabadságvágya, szabadságszeretete és Európa iránti szenvedélye nélkül a német egység elképzelhetetlen lett volna - jelentette ki a német államfő, megjegyezve, hogy a magyarok Európa iránti szenvedélyét még most is érezni, és szükség is van rá.

Magyarország 2004 óta az Európai Unió tagja, akkoriban az emberek 83 százaléka szavazott a csatlakozás mellett, és most 20 évvel később majdnem ugyanannyi magyar mondja azt, hogy az unió polgárának érzi magát - mutatott rá az államfő.

Kijelentette, meggyőződése, hogy a magyaroknak és a németeknek szükségük van egymásra és az unióra, amelyet együtt építettek fel, és együtt akarják a jövőben is alakítani partnerként és barátként, "Sopron szellemében bátran, a szolidaritás, a szabadság és az egység jegyében", ugyanis "ezek az értékek egyesítenek bennünket, európaiakat".

Fotó: MTI/Bruzák Noémi