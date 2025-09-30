Franciaország, Belgium és Spanyolország több pénzt költött orosz LNG-re, mint Ukrajna pénzügyi támogatására + videó

Újabb hangfelvétel – Ezúttal Márky-Zay Péter döntötte le Magyar Péterék kártyavárát + videó

Egy felvételen Márki-Zay Péter egyenesen bevallja, a választásokig Magyar Péternek nem szabad beszélnie a fontos politikai kérdésekről, például a háborúhoz való viszonyról, mert tömegesen hullana szét a támogatottság a Tisza mögött, ha az emberek megismerhetnék a valódi álláspontjukat – mutatott rá Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvzetője, aki a közösségi oldalán osztotta meg az elképesztő hanganyagot.