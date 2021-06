Főzőkonyhával bővült a szendrői iskola

Karácsony Gergely főpolgármester nem Budapest mindennapjaival foglalkozik, és a város üzemeltetését is képtelen kézben tartani - mondta a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője. Láng Zsolt hangsúlyozta: Budapestnek olyan vezetésre lenne szüksége, amely mindennap a fővárosiak érdekében dolgozik. 255 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak a hétvégén, 21 beteg elhunyt. 5 millió 342 ezer a beoltott, 4 millió 208 ezren már a második oltást is megkapták. Hazánkban már csaknem 55%-os az átoltottság az EU-átlag 42%-kal szemben – mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Kossuth rádióban. Adócsökkentésből nem lesz jövő, a békét és a fölemelkedést az ellenzék fogja meghozni - mondta a parlamentben napirend előtti felszólalásában a DK elnöke. Gyurcsány Ferenc szerint a kormány ösztönpolitikát folytat, nem hagyja a magyar emberek akaratát érvényesülni. Dömötör Csaba, a Miniszterelnök Kabinetiroda parlamenti államtitkára válaszában leszögezte: a baloldal pont ugyanolyan erőszakos és agresszív, mint a 2006-os rendőri attak idején volt. „Szégyen magyarnak lenni” – jelentette ki Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely baloldali polgármestere egy siófoki utcafórumon. Pikó András baloldali józsefvárosi polgármester kampányígérete ellenére kiárusítja a kerületi ingatlanokat – írja a Magyar Nemzet. Emmi: Kedden véget ér a tanítási év, az ezt követő két hétben az 1–8. évfolyamon meg kell szervezni az igény szerinti gyermekfelügyeletet. Jogszerű volt a Színház- és Filmművészeti Egyetem modellváltása az Alkotmánybíróság döntése alapján – írja a Magyar Nemzet. Támogatta Márki Zoltán, a Kúria büntető kollégiuma vezetőjének alkotmánybírói kinevezését az Országgyűlés igazságügyi bizottsága. Ismét igényelhető a vissza nem térítendő támogatás új elektromos autók vásárlásához. Agrárminisztérium: A településfásítási program második ütemében július 5-től a hónap végéig igényelhetnek fákat a települések. 2024-re Magyarország eléri a védelmi költségvetés NATO által megkövetelt szintjét, a GDP 2%-át – mondta Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben. Az előttünk álló évtized a járványok és a tömeges migráció korszaka lesz. Fel kell készíteni a tagállamokat és a NATO-t is arra, hogy ezekre a kihívásokra választ tudjon adni - hangsúlyozta Orbán Viktor Brüsszelben. A NATO-erők kivonulása Afganisztánból komoly aggodalmakat vet fel, a térség újra az illegális migráció forrása lehet - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. Oroszország és Kína ügyében akar egyezséget teremteni a NATO főtitkára a brüsszeli csúcstalálkozón. David Sassoli, az Európai Parlament elnöke szerint az Európai Uniónak szüksége lesz a legális munkaerő-migrációra a koronavírus-járvány utáni gazdasági helyreállításhoz. A világon 175,8 millió a koronavírus-fertőzöttek és csaknem 3,8 millió a halálos áldozatok száma a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatok szerint. Az Astrazeneca vakcinájának előnyei minden korosztályban felülmúlják esetleges veszélyeit – hangsúlyozta az Európai Gyógyszerügynökség. Tavalyi szintre csökkent a súlyos koronavírusos betegek száma Izraelben. A jobboldali konzervatív Nemzeti Koalíció győzelmét hozta a Finnországban tartott helyhatósági választás, amelyen a radikális jobboldali Finnek Pártja is látványos sikert ért el. A tálibok hat újabb afganisztáni körzet felett szerezték meg az ellenőrzést - közölték helyi tisztségviselők. Megkezdődött Mianmarban a junta által posztjáról elmozdított Aung Szan Szú Kjí államtanácsos pere, a 75 éves Nobel-békedíjas politikust tucatnyi bűncselekmény elkövetésével vádolják. Kanadai gyilkosokat fogtak el a nyomozók Budapesten, a pár a gyanú szerint megölt egy 39 éves férfit Hamiltonban. 6 milliárd Ft kárt okozott a költségvetésnek egy alumíniummal kereskedő bűnszervezet, négy gyanúsított letartóztatását és egy bűnügyi felügyeletét rendelték el. Kamionsorba hajtott egy kisbusz a nagylaki határátkelőnél, a balesetben egy ember meghalt, 16-an megsérültek. 308 településen végez szúnyogirtást a katasztrófavédelem ezen a héten a Duna, a Tisza, az Ipoly és a Körösök teljes szakaszán. Ma és holnap lehet átvenni a Magyarország–Portugália meccsre szóló, védettséget igazoló karszalagot. A karszalagot az adott meccs előtt a Papp László Budapest Sportarénánál, a Groupama Arénánál és a Városligetben lehet átvenni. Az albán válogatott Ylber Ramadani a labdarúgó OTP Bank Ligában szereplő MTK Budapest csapatában folytatja pályafutását.