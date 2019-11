Fővárosi Közgyűlés: Nem delegál bizottsági tagokat a Fidesz-KDNP

Őszinteséget, sokszínűséget és korrupció elleni harcot ígért első főpolgármesteri beszédében Karácsony Gergely a Fővárosi Közgyűlés alakuló ülésén. Karácsony Gergely főpolgármester tíz, Budapest elkövetkező öt évét meghatározó alapértéket határozott meg a Fővárosi Közgyűlés alakuló ülésén. Az alakuló ülésen megjelent Gyurcsány Ferenc, a Dk elnöke is, aki több politikussal hosszan egyeztetett az ülés elején és a szünetben is. Megszavazta a közgyűlés balliberális többsége, hogy a jövőben 5 helyettes dolgozzon Karácsony Gergely főpolgármesternek - a pozíciókért 1,3 millió forint jár majd havonta. Felfüggesztik a Szent István-szobor elhelyezési munkálatait a XIII. kerületi Szent István parkban - döntött a Fővárosi Közgyűlés. „Aki szerint Wass Albert náci, az magyargyűlölő” feliratú molinóval várták Karácsony Gergely főpolgármestert a Városházán, a Fővárosi Közgyűlés alakuló ülése előtt. Maradhat a vagyonkezelő élén a „Mr. 40 százaléknak” nevezett Kránitz Krisztián - mondta Kispest polgármestere a Hír TV-nek, és a korrupciós ügyekről beszélő Lackner Csaba is beülhet bármilyen bizottságba. Az antikorrupciós munkát ígérő Gajda Péter továbbra is úgy látja: nem kell lépéseket tennie a botrányos ügyekben, annak ellenére sem, hogy a Hír TV által bemutatott felvételeken Lackner részletesen elmondja, hogyan osztanak vissza milliókat. Folytatta munkáját az Országgyűlés - képviselők ma két olyan általános vitát is lefolytatnak, amelyek új törvényeket hoznának létre a szakképzés és az öntözéses gazdálkodás szabályozására. A 2010 előtti Gyurcsány-Demszky korszakot idéző világ látszik kibontakozni Budapesten az október 13-i választások óta - mondta Nacsa Lőrinc országgyűlési felszólalásában. A KDNP-s országgyűlési képviselő kiemelte: az ellenzék megemelte a saját fizetését, illetve a tisztségviselők számát. Továbbra is érvényben vannak azok a lehetőségek a főváros számára, amelyekről Tarlós István megegyezett a kormánnyal - közölte a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára. Orbán Balázs szerint Budapest fejlődése nem egy politikai, hanem egy közös ügy, amellyel a városvezetés és a kormány tartozik az állampolgároknak. A mandátumhoz jutott ellenzéki polgármesterek számos döntése szembe megy az általuk korábban hirdetett elvekkel - írja a Magyar Nemzet. Az önkormányzati iskolák állami fenntartásba vétele szemléletváltást hozott a sajátos nevelési igényű gyerekek oktatásában – mondta Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár Budapesten. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium azt javasolja a kormánynak, hogy a kötelező nyelvvizsga követelmény kerüljön ki a felsőoktatási felvételi elvárások közül. Jövő hét végén már a patikákban lesz az influenza elleni oltóanyag, a rizikócsoportba tartozók és a 60 év felettiek számára az 1,3 millió adag ingyenes vakcina már elérhető – közölte Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár. Autista gyerekeket és családjukat segítő fejlesztő- és módszertani központot alakítanak ki a Heim Pál kórházban, amit a Mol Nyrt. tízmillió forinttal támogat. Bodor Ádám és Czakó Gábor írók nyerték el a Nemzet Művésze díjat - jelentették be a Pesti Vigadóban. Ukrajnából jön a legtöbb vendégmunkás Magyarországra, szeptember végén közel 44 ezren rendelkeztek munkavállalási engedéllyel - írja a Világgazdaság. Levélben gratulált Orbán Viktor miniszterelnök az új román kormányfőnek. A miniszterelnök biztosította Ludovic Orbant, hogy Magyarország Románia új kormányával is kölcsönös tiszteleten alapuló, a két nemzet érdekeit szolgáló együttműködésre készül. Korrupcióval vádolt román politikust támogat a magyar jelölttel szemben az elnökválasztáson a Momentum elnöke. Fekete-Győr András múlt hét vasárnap Kolozsváron kampányolt Dan Barna, a Mentsétek meg Romániát Szövetség elnöke mellett. Elfogadhatatlan az Európai Bizottság javaslata, hogy a 2021-2027-es uniós költségvetésben csökkentsék a Kohéziós Alapba szánt összegeket - jelentette ki Andrej Babis cseh miniszterelnök Prágában a V4-ek kormányfőinek munkatalálkozója után. Igazságtalan az a javaslat, amelyet a távozó Európai Bizottság készített az Európai Unió következő költségvetéséről, és mi „igazságot akarunk" - mondta Orbán Viktor miniszterelnök Prágában. Orbán Viktor kiemelte: az a tervezet, amelyet ma Európa-szerte vitatnak, a most távozó bizottság javaslata, és annak minden hibáját magán hordozza. A Huawei kínai telekommunikációs óriásvállalat közreműködésével épül ki Magyarországon az 5G hálózat - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Sanghajban, a Hungcsiao Nemzetközi Gazdasági Fórumon. Szijjártó Péter hozzátette: Magyarország egyre vonzóbb befektetési cél a kínai vállalatoknak, miközben a két ország közötti együttműködés gyors ütemben fejlődik. Két kormányellenes tüntetővel végeztek a biztonsági erők lövedékei az Irak déli részén található Satrában - kórházi értesülések szerint a tiltakozókat fejbe lőtték. Az iraki hatóságok ismét blokkolták az internetelérést a fővárosban, Bagdadban és az ország nagy részén. A nigériai rendőrség 259 embert szabadított ki egy iszlamista átnevelő otthonból az afrikai ország északnyugati részén egy hetek óta tartó, országos razziasorozat keretében. Elfogták az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet néhai vezetője, Abu Bakr al-Bagdadi nővérét Szíria észak-nyugati részén. Sir Lindsay Hoyle, a legnagyobb brit ellenzéki erő, a Munkáspárt eddigi képviselője lett a brit parlamenti alsóházának új elnöke. A brit Liberális Demokraták kormányra kerülve leállítják a Brexitet, és az ebből eredő több tízmilliárd font többletjövedelmet a közszolgáltatások fejlesztésére fordítják - mondta Jo Swinson, a párt vezetője a kampánynyitó nagygyűlésen. Az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége által a kisvállalkozóknak nyújtott segítség Guatemalában az illegális bevándorlóknál köt ki – írja a The Washington Post. Az Európai Unió kész erősíteni az együttműködést a párizsi klímaegyezmény többi aláírójával, miután az Egyesült Államok hivatalosan is megkezdte a kilépés folyamatát - mondta Miguel Arias Canete, az Európai Bizottság tagja. Az Egyesült Államok szövetségi hatóságai Coloradóban őrizetbe vettek egy férfit, aki az állam egyik legrégebbi zsinagógáját tervezte felrobbantani a Denvertől délre fekvő Pueblo városkában. A mexikói kormány minden szükséges segítséget felajánlott Argentína gazdasági helyzetének megoldásához - közölte Alberto Fernández, Argentína múlt héten megválasztott új elnöke, miután tárgyalt mexikói vendéglátójával, Andrés Manuel López Obradorral. Egy család 5 tagját, köztük 2 csecsemőt mészároltak le fegyveresek Észak-Mexikóban. Helyi források szerint az áldozatok amerikai állampolgárok. A mexikói drogmaffia fentaniltartalmú hamisított gyógyszereket csempész az Egyesült Államokba - figyelmeztetett az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal. Ma perbeszédekkel folytatódik másodfokon a vörösiszapperként ismert ügy a Győri Ítélőtáblán. A Magyar Nemzet úgy tudja, Fejes Péter ügyész 13 vádlott ítéletének súlyosítását, illetve közülük a felmentett vádlottak esetében bűncselekmény megállapítását és büntetés kiszabását fogja indítványozni. Hivatali visszaélés miatt vádat emelt a Központi Nyomozó Főügyészség Demeter Márta LMP-s országgyűlési képviselő ellen a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Pályakarbantartás miatt péntektől változik a menetrend a szobi és veresegyházi vasútvonalakon - közölte a Mávinform. Súlyos sérülést szenvedett Lékai Máté, a Telekom Veszprém kézilabdacsapatának kapitánya.