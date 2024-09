Fővárosi korrupciós ügy: Kispesten is történhettek visszaélések

A Magyar Nemzet közlése szerint a titokzatos feljelentő vallomásában a fenti kerületeken kívül a Gajda Péter vezette, a korábban a Lackner-ügytől hangos kispesti önkormányzatról is említést tett. Ismert, 2019 őszén nyilvánosságra került egy felvétel, amin százmilliós korrupcióról beszélt „kólának” nevezett fehér por és alkohol társaságában Lackner Csaba volt baloldali önkormányzati képviselő. A rendőrség a gazdasági bűncselekmények, illetve droggal kapcsolatos ügyek miatt is eljárást indított, ám eddig sem Lacknert, sem pedig más, komolyabb pozícióban lévő tisztviselőt nem gyanúsítottak meg.

A lap korábban írt arról is, hogy a feljelentő kép- és hangfelvételeket is átadott a nyomozó ügyészeknek több szereplőről, amik nagyban hozzájárulhattak a nyomozás sikeréhez. A hatósági dokumentumokból kiderül, hogy ezekből a felvételekből hozott nyilvánosságra több részletet Anonymous is, például egy autóban történt pénzátadásról, illetve egy olyan, sok száz millió forintnyi összegről, amit Magyarországra akartak hozni és amely valamilyen drogügyletből származhatott.

A lap emlékeztetett , az egész ügy azzal kezdődött, hogy a hatóságoknál megjelent egy titokzatos informátor, aki önmagára és több későbbi gyanúsítottra, köztük Kiss László óbudai polgármesterre is terhelő vallomást tett még 2021 decemberében. Az informátor többek között azt is elmondta, hogy Kiss Lászlót „főnöknek” nevezték az ügy szereplői, akik azt is hozzátették, hogy a polgármesternek „ megy a pénz ”.

