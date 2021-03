Fővárosi fideszes politikusok videóüzenete március 15. ünnepére

A mostani, rendhagyó körülmények ellenére is "lélekben együtt emlékezve", levélben köszöntötte a világ magyarságát Orbán Viktor "a magyar szabadság születésének napján" . Az egyik nemzedék helytállása és hősiessége adja az erőt a következő nemzedéknek - közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Közös videót adott ki a március 15-i ünnep tiszteletére a Fidesz fővárosi frakciója: a fideszes kerületek polgármesterei és Láng Zsolt, a fővárosi Fidesz frakcióvezetője. A szabadság azt jelenti, hogy van elég erőnk helyesen dönteni és helyesen cselekedni – jelentette ki Pokorni Zoltán, a XII. kerület fideszes polgármestere a videóüzenetben. Egyre alacsonyabb a koronavírus-fertőzöttek átlagéletkora - közölte Rusvai Miklós víruskutató az M1-en. Ahogy több lett a koronavírus-fertőzött sokkal nagyobb lett az intenzív osztályok terheltsége - hangsúlyozta Gál János, a Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinikájának igazgatója az M1-en. Több mint 8000 beteget ápolnak kórházban koronavírus-fertőzés miatt, és már 1005 ember igényel lélegeztetőgépes támogatást - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi főosztályának vezetője. A kormány elsődleges feladata a koronavírus-járvány megfékezése, szeretteink, ismerőseink, a magyar emberek védelme- mondta a kormányszóvivő a közösségi oldalán. A Magyar Orvosi Kamara elnöksége a hippokratészi esküvel ellentétesnek tart minden olyan megnyilvánulást, amely oltásellenes, illetve alábecsüli a koronavírus-járvány veszélyességét és az egyéni védekezés jelentőségét. Az Országgyűlés három napot ülésezik a következő két hétben. A képviselők kedden a kormány tagjait interpellálhatják, szerdán pedig a 25 év alatti fiatalok személyijövedelemadó-mentességéről szóló kormányzati javaslatot tárgyalhatják. Korlátozná a sajtószabadságot és újságírókat fenyeget a Momentum elnöke. Fekete-Győr András Facebook oldalán nyíltan beszélt arról, hogy a neki nem tetsző véleményt hangoztató jobboldali újságírókat eltiltaná tevékenységük gyakorlásától, hogyha miniszterelnök lenne. A Magyar Nemzeti Médiaszövetség rendkívül aggasztónak ítéli a Fekete-Győr András, a Momentum elnökének Facebook-oldalára feltöltött videóban elhangzott fenyegetést. A világon 119,8 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,6 millió, a gyógyultaké 67,9 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai adatai szerint. Történtek hibák az új típusú koronavírus elleni oltóanyag beszerzésében, "Brüsszelben és a tagországokban is" - mondta Frans Timmermans, az Európai Bizottság alelnöke egy német lapinterjúban. A holland szociáldemokrata politikus hozzátette: a mérleget a világjárvány végén kell elkészíteni, mert akkor láthatjuk majd, hogy miben tévedtünk és mit tettünk helyesen, egyelőre pedig arra kell összpontosítani, hogy egész Európa oltóanyaghoz jusson. Az európai illetékesek célja, hogy a koronavírussal összefüggő új immunitásigazolás, más néven a zöld útlevél a nyári szünet előtt életbe lépjen - jelentette be az Európai Bizottság belső piacért felelős tagja. Az AstraZeneca gyógyszergyár közleménye szerint semmiféle tudományos adat nem utal arra, hogy a cég által az új típusú koronavírus ellen kidolgozott oltóanyag növelné a vérrögképződés kockázatát. Az északnyugat-olaszországi Piemontban felfüggesztették az AstraZeneca oltóanyagának használatát, miután egy tanár az oltás után egy nappal meghalt - közölték a régió egészségügyi hatóságai. Mintegy hétmillió embert oltottak be a világon eddig az orosz Szputnyik V vakcinával - jelentette be Alekszandr Gincburg, az orosz oltóanyagot kidolgozó Gamaleja Intézet igazgatója. Megérkezett Horvátországba a Szputnyik V orosz oltóanyag dokumentációja, melynek tanulmányozását hétfőn kezdi meg a horvát gyógyszerügynökség, és hoz döntést annak esetleges engedélyezése ügyében. Nem érzékelhető lassulás a koronavírus-járvány terjedésében Ukrajnában, vasárnapra is több mint kilencezer új beteget jegyeztek, ismét rendkívül sokan kerültek kórházba. A francia kormány mintegy száz súlyos állapotban lévő koronavírusos fertőzött egészségügyi evakuálását tervezi a jövő héten a Párizs körüli Ile-de-France régióból, miután a fővárosi intenzív osztályok majdnem beteltek. Tüntetők gyűltek össze vasárnap délután Hága belvárosában a koronavírus-járvány visszaszorítását célzó intézkedések ellen tiltakozva, a rohamrendőrök vízágyút és gumibotot is használtak a megmozdulás résztvevőinek oszlatására. A németországi Baden-Württemberg tartományban a Zöldek, Rajna-vidék-Pfalz tartományban a szociáldemokraták kapták a legtöbb szavazatot a vasárnap tartott helyi törvényhozási választáson az urnazárás után közzétett első eredménybecslések szerint. Enrico Lettát választották meg a baloldali Demokrata Párt új főtitkárának, aki állampolgárságot ígért a bevándorló családok Olaszországban született gyerekeinek. Matteo Salvini, a Liga vezetője ezt „ostobaságnak” nevezte. Vizsgálatot indított a francia rendőrség felügyeleti szerve, az IGPN, miután egy rendőr Párizsban lelőtt egy férfit, aki egyelőre nem tisztázott körülmények között késsel fenyegette meg. Költségcsökkentő programja részeként megszüntet több ezer munkahelyet a német Volkswagen csoport, a világ legnagyobb autógyártó társasága - jelentették német hírportálok. Az északkelet-kínai Belső-Mongóliából induló homokvihar érte el Pekinget, sárga homokkal lepve el a kínai fővárost. 275 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztat az Országos Rendőr-főkapitányság. Férfi kézilabda Eurokupa: Magyarország-Szlovákia 36:26 A magyar férfi kardválogatott - Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás összeállításban - bronzérmet nyert a budapesti világkupaversenyen. Labdarúgó NB I: Mezőkövesd Zsóry FC-Budafoki MTE 2:1; Ferencvárosi TC-Paksi FC 5:2; Puskás Akadémia FC - MOL Fehérvár FC 1-0 Osztrák jégkorongliga: Hydro Fehérvár AV19-Vienna Capitals (osztrák) 2:3