Fővárosi Fidesz: nehéz év volt 2020 a koronavírus-járvány és a budapestieket a hatalom eszközének tekintő főpolgármester miatt

1972 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 319 543-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 137 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 9429 főre emelkedett. Ma reggel megérkezett Magyarországra az a repülőgép, amely a koronavírus elleni vakcina második, 70 ezer oltóanyagot tartalmazó szállítmányát hozta. Ezúttal is speciális, hűthető dobozokban szállították a német-amerikai fejlesztésű oltóanyagot. Vakcinaszállítmány érkezett újabb négy kórházba. Budapesten a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórházába, a Semmelweis Egyetemre, Kecskeméten a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórházba és Tatabányán a Szent Borbála Kórházba. A Nemzeti Népegészségügyi Központ megrendelése alapján, folyamatosan szállítja Magyarországra a Pfizer a koronavírus-vakcinát, a jövő héten újabb szállítmány várható - közölte a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója az M1-en. Szerdán huszonegyre, január elején huszonötre nő az oltóhelyek száma Magyarországon az újabb vakcinaszállítmányoknak köszönhetően - mondta az országos tiszti főorvos az operatív törzs ülésén. Az LMP mindenkit arra biztat, hogy bízzon az egészségügyi szakemberekben, orvosokban és oltassa be magát a koronavírus elleni vakcinával - mondta Kanász-Nagy Máté, az ellenzéki párt társelnöke a Facebookon. Fővárosi Fidesz: Nehéz év volt 2020, nemcsak a koronavírus-járvány miatt, hanem a valóságtól elrugaszkodó, a budapestieket egyre gátlástalanabbul a hatalom eszközének tekintő Karácsony Gergely főpolgármester és fővárosi kollégái miatt is. Az emberek többsége kezd jobban élni - jelentette ki a Magyar Nemzetben a családokért felelős tárca nélküli miniszter, kifejtve, hogy a gyermekes családok jövedelmi szintje 13 százalékkal javult tavaly. Novák Katalin leszögezte: csak a polgári kormány a garancia a családtámogatások megőrzésére. A kormány családtámogató politikáját a koronavírus-válság sem tudta felülírni, számos, a családokat segítő, a világjárvány káros hatásait mérséklő, új szabályt vezetett be – tájékoztat Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Az Állami Számvevőszék 2020-ban 1560 szervezetet értékelt, a folyamatban lévő ellenőrzések pedig további 8600 szervezetet érintenek, miközben 2019-ben 1350, 2018-ban pedig 806 szervezetet ellenőrzött a hivatal - összegezte Domokos László, az ÁSZ elnöke. Emberi Erőforrások Minisztériuma: Gépjárművekre és kiegészítő támogatásra pályázhatnak a fogyatékossággal élőknek szolgáltatást nyújtók fenntartói összesen több mint félmilliárd forint értékben. A búzáért és a kukoricáért az egy évvel korábbinál 25-27 százalékkal kell többet fizetniük a felvásárlóknak, de drágult a szója, a napraforgó és - az előbbieknél csekélyebb mértékben - a repce is - írta a Világgazdaság. Nem torzíthatja el a személyes indulat egy európai pártcsalád vezetőjének tisztánlátását - így reagált Orbán Viktor az Európai Néppárt frakcióvezetőjének vasárnapi írására, amiben Manfred Weber téves útnak nevezte a magyar miniszterelnök politikáját. A kormányfő úgy fogalmazott, Weber Magyarországot okolja, amiért személyes ambíciói a bizottsági elnöki posztra nem sikerültek. A tegnapi horvátországi földrengés két ma reggeli utórengését is lehetett érezni Magyarországon - közölte az ELKH CSFK GGI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának szeizmológusa. Három újabb földrengés rázta meg Horvátországot. Az első epicentruma Sziszek és Petrinja közelében volt. A Richter-skála szerinti 4.9-es erősségű volt. A második 4.8-as, illetve a harmadik rengés 3.9-es erősségű volt. Részvéttáviratot küldött a magyar köztársasági elnök a horvát államfőnek a horvátországi földrengés miatt. Fontos, hogy ezekben az embert próbáló időkben Közép-Európa népei szolidaritásukról biztosítsák egymást - írta Kövér László, az Országgyűlés elnöke a horvát Szábor elnökének címzett levelében a horvátországi katasztrófahelyzettel kapcsolatban. Hat raklapnyi segélyszállítmányt indított a magyar katasztrófavédelem Horvátországba a földrengés okozta helyzet kezelésére - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Elenyésző számú kárt jelentettek Magyarországon a biztosítóknak a horvátországi földrengés miatt. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság és Charles Michel az Európai Tanács elnöke ünnepélyes keretek között aláírta az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti jövőbeni kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok feltételeit rögzítő megállapodást. Boris Johnson brit miniszterelnök szerint Nagy-Britannia lesz az Európai Unió legjobb barátja a jövőbeni kétoldalú kapcsolatrendszer feltételeit rögzítő megállapodás elfogadása után. Világszerte 82 millióra emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma. 1,8 millióra nőtt a halálos áldozatok száma. 46,4 millióan meggyógyultak. Lengyelországban a tanítási szünet utolsó hetében, január 10-től koronavírus-teszteket végeznek az általános iskolák első-harmadik osztályainak tanítóinál, akik a tervek szerint elsőként állnak majd vissza a hagyományos oktatásra. Tovább gyorsult a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában, csaknem nyolcezer új beteget jegyeztek fel egy nap alatt, viszont több mint 16 ezren, azaz kétszer annyian gyógyultak meg. Új csúcsra emelkedett, és meghaladta az ezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak napi száma Németországban a Robert Koch közegészségügyi intézet adatai szerint. Svájcban és Tajvanon is megjelentek a koronavírus új, gyorsan terjedő változatai. A koronavírus-járvány miatti éjszakai kijárási tilalom két órával korábban, délután hat órakor fog kezdődni január 2-tól a leginkább fertőzött franciaországi régiókban - jelentette be Olivier Véran egészségügyi miniszter. Engedélyezte a brit gyógyszerfelügyelet az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszergyár közös fejlesztésű koronavírus-vakcinájának forgalmazását. Megállapodást írt alá Venezuela tízmillió ember immunizálásához elegendő, Szputnyik V nevű koronavírus elleni vakcina beszerzéséről Oroszországtól - közölte Delcy Rodríguez venezuelai alelnök. Az Egyesült Államokban is felbukkant a koronavírus gyorsan terjedő mutációja, amelyet néhány hete azonosítottak első ízben Délkelet-Angliában. Nem ötvenezer, hanem feltehetően félmillió, vagyis a korábbiakban közölteknél tízszer több fertőzött volt Vuhan városában, ahonnan elindult világjárványt okozó koronavírus - állapította meg a kínai betegségmegelőzési központ. Egyelőre nem tudták elszállítani a bezárt lipai migránstábor lakóit Boszniában, mert azoknak a településeknek a lakói, amelyeknek laktanyáiba vitték volna őket ideiglenesen, tiltakoznak ezellen. Oroszország újabb brit állampolgároknak tiltotta meg az országba történő belépést válaszul az általa elfogadhatatlannak tekintett szankciókra, amelyeket az Egyesült Királyság októberben rendelt el az orosz vezetést bíráló Navalnij megmérgezése miatt. Megérkezett Izraelbe Jonathan Pollard, aki harminc évet töltött amerikai börtönben, amiért Izraelnek kémkedett. Izrael rakétacsapást mért Damaszkusz egyik külvárosára, a támadásban legkevesebb egy ember meghalt, hárman megsebesültek - jelentette a SANA szíriai állami hírügynökség katonai forrásokra hivatkozva. Családonként 150 ezer dollár (44,6 millió forint) kártérítést ítélt meg az iráni kormány a januárban az iráni légtérben lelőtt ukrán utasszállító gép mind a 176 áldozata hozzátartozóinak. Az argentin szenátus is jóváhagyta a terhességmegszakítást legalizáló törvényt, amelyet a képviselőház már december 11-én elfogadott. Két robbanás történt és lövéseket adtak le lőfegyverekből a jemeni Áden repülőterén éppen akkor, amikor az újonnan megalakult kormány tagjai repülőgéppel megérkeztek oda. Öt ember meghalt, és több tucatnyi megsebesült, de nem a kormánytagok. Földcsuszamlás miatt ki kellett telepíteni több mint 150 embert Norvégia délkeleti részén, Ask településen. Moldovai embercsempészt vettek őrizetbe a rendőrök Kiskunhalason. A férfi autójában tizenegy határsértőt találtak kedd este - írta a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság. Heteken belül vádat emelhetnek Donáth László ellen, mivel a rendőrség befejezte a vele szemben folytatott nyomozást - írja a Pesti Srácok. A volt MSZP-s képviselőt, evangélikus lelkészt éppen egy éve gyanúsították meg emberi méltóságot sértő szeméremsértéssel és aljas indokból elkövetett könnyű testi sértéssel, miután kiderült, hogy több nőt is zaklathatott. Az elmúlt 24 órában 227, a járvány kezdete óta pedig 16 724 emberrel szemben intézkedett a rendőrség a maszkviselésre vonatkozó szabályok megszegése miatt - közölte Kiss Róbert alezredes. Itthon akár 750 ezer forintra is büntethetik azt, aki megszegi a szabályokat szilveszter éjjel - közölte az ORFK. Tilos lesz a tűzijátékok használata a közterületeken, és aki a kijárási tilalom ellenére 8 óra után is az utcán tartózkodik, szintén bírságot kap. A Telekom Veszprém 31:26-ra kikapott a Paris Saint-Germain csapatától a férfi kézilabda Bajnokok Ligája előző idényéből elhalasztott kölni négyes döntőjének bronzmérkőzésén. A német THW Kiel nyerte a férfi kézilabda Bajnokok Ligáját, mivel 33:28-ra legyőzte a Barcelona csapatát az előző idényből elhalasztott kölni négyes döntő keddi fináléjában. A Ferencvárosi Torna Club lett az év legeredményesebb hazai sportegyesülete a 2020-ban szerzett olimpiai pontok alapján. Marco Rossi szövetségi kapitány azt javasolja Szalai Ádámnak, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányának, hogy keressen magának új klubcsapatot. Saját bevallása szerint a koronavírus-járvány ellenére nagyon jó évet zárt Fucsovics Márton, a tenisz-világranglista 55. helyezettje.