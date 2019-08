Fotópályázat indul Magyarország értékeinek bemutatására

Dömötör Csaba azt mondta: az új kezdeményezés célja hazánk büszkeségre okot adó értékeinek bemutatása. Az államtitkár hozzátette: a műveket szeptember 3-ától lehet benyújtani három kategóriában, a pályázati időszak pedig október közepéig tart.

"Profi és amatőr fotósok jelentkezését is várjuk, a fotókat akár mobillal is el lehet készíteni bizonyos technikai feltételek mellett, a kategóriagyőztesek 1 millió forintos díjazásban részesülnek majd, és nyilvános közönségszavazás is lesz. A kezdeményezést hagyományteremtőnek szánjuk, már csak ezért is arra törekszünk majd, hogy a legjobb alkotásokat méltó színvonalon bemutassuk az ország nyilvánosságának"

- mondta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára.

HírTV