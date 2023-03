Főszerkesztőváltás volt a Magyar Nemzet élén

Megosztás itt:

Az új főszerkesztőt a Magyar Nemzet állománygyűlésén jelentettek be a munkatársaknak – értesült a magyarjelen.hu és a Media1.hu. Az információt lapunknak belső források is megerősítették, de a változás már megtalálható a Magyar Nemzet internetes oldalának impresszumában is.

A frissített stáblista szerint Toót-Holló Tamást, az eddigi főszerkesztőt Néző László váltotta a Magyar Nemzet élén.

A főszerkesztőváltás okairól egyelőre nem sok szivárgott ki.

A becsületsértésért jogerősen elítélt főszerkesztő távozott

Néző László, az új főszerkesztő nem ismeretlen a Media1 rendszeres olvasói számára, hiszen többször írtunk személyéről. Nézőt 2020-ban nevezték ki a Magyar Nemzet mellett a megyei napilapokat és számos más médiumot is megjelentető kormánypárti médiaholding, a Mediaworks központi szerkesztőségének online és print főszerkesztőjének, valamint Házunk tája címmel egy 12 oldalas, ingyenes terjesztésű propagandisztikus kiadványt is ő jegyzett.

A Magyar Nemzet eddigi főszerkesztője, Toóth-Holló Tamás 2020 februárjától állt a lap élén. Emlékezetes, hogy mint arról 2022 elején beszámoltunk, őt és a lap egyik munkatársát, a Zummer Fülöp álnevet használó Szikszai Pétert a bíróság jogerősen is bűnösnek találta becsületsértés miatt.

