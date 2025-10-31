Keresés

2025. 10. 31. Péntek Farkas napja
Főszerepben: Karácsony Gergelyék – Közel egyórás film készült Budapest kifosztása címmel

2025. október 31., péntek 13:51 | Magyar Nemzet
Budapest Karácsony Gergely Fővárosi Közgyűlés Budapest kifosztása

A Magyar Nemzet szerette volna megtudni, hogy mi az ellenzéki városvezetés népszerűségének titka Budapesten, ezért dokumentumfilmet készített Karácsony Gergelyék hat évéről. Vizsgálódásunk eredményeként annyit tudunk megállapítani, hogy semmilyen racionális ok nem támasztja alá a kudarcot kudarcra halmozó főpolgármester tavalyi újraválasztását és azt, hogy az utóbbi egy év ámokfutása sem okozott jelentős népszerűségvesztést a baloldali városvezetésnek.

  • Főszerepben: Karácsony Gergelyék – Közel egyórás film készült Budapest kifosztása címmel

A cikk a Magyar Nemzet honlapján is elérhető.

Amióta Karácsony Gergely a főpolgármester, a Tarlós István által hátrahagyott 214 milliárdos fővárosi vagyon nyomtalanul elillant. Az elmúlt hat év egyetlen komolyabb budapesti beruházását, a Lánchíd felújítását korrupciógyanú lengi körül – az adóhatóság nyomoz, milliárdos összegek tűntek el. Mindeközben működésbe lendült az úgynevezett jutalékos rendszer, vagyis az értékes fővárosi ingatlanokat testreszabott pályázatokkal csúszópénzekért játszák át egy jól behatárolható gazdasági körnek. Majdnem dobra verték a Városházát is. Megcsapolták a zöldterületek karbantartására elköltött közpénzeket, és a parkolási bizniszből is hatalmas összegek vándoroltak magánzsebekbe. A közlekedési helyzet nem javult, sokkal inkább kaotikussá vált, köszönhetően egyebek mellett a karókkal leválasztott kerékpárutaknak. Ismét komoly problémát okoz, hogy a közterületeken, illetve a tömegközlekedési járműveken hajléktalanok hada jelent meg és emellett a főváros drogpolitikája is kudarcot vallott. Az egyetlen örömteli eredménye Karácsonyék hat évének, hogy elképzelésük ellenére nem nyitottak melegbárt a Városháza épületében.

A további részletekért mindenképpen érdemes megnézni A főváros tragédiája című dokumentumfilmet. A közel egyórás filmet a Videa.hu nevű platformon tesszük közzé szombaton, ám a YouTube-on nem lesz látható, mivel a videómegosztó a jelenlegi kiszámíthatatlan gyakorlata miatt korlátozhatja, de akár le is tilthatja a csatornánkat. A filmet a közeljövőben a Hír TV is műsorára tűzi.

Fotó: Magyar Nemzet

Kapcsolódó tartalmak

