Fortélyos taktikával próbálják Magyarországra kényszeríteni a migránsbetelepítést

Mint fogalmazott, sokszor mondják, hogy a Soros-tervet csak mondogatjuk, de sajnos minden egyes sora a valóságban is realizálódik. Hozzátette: például benne van, hogy évente egymillió migránst kell beengedni. – Ha a tavalyi adatokat megnézzük, az Európai Unióba éppen egymillióan érkeztek. Tehát ennek a konzekvens végrehajtása zajlik. A mostani bírósági döntés is ennek a Soros-tervnek a következménye – fogalmazott.

