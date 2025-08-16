Forróság után jön a csattanó

Megosztás itt:

A hétvégén tetőzik a kánikula, ugyanakkor a szinte zavartalanul napos időt követően a nap második felében már kissé határozottabb gomolyfelhő-képződés valószínű, a magasabbra tornyosuló gomolyfelhőkből pedig (elsősorban késő délutántól, estétől) zápor, zivatar alakulhat ki, jobbára az északnyugati tájakon.

A Hungaromet előrejelzése szerint a Dunántúlon nagyobb területen megélénkül, néhol meg is erősödhet az északnyugatira, északira forduló szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik.

