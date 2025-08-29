Forró titkot rejthet a Dufi: geotermikus energiát keres a Mol Százhalombattán

Megosztás itt:

A Mol geotermikus energia után kutat, és ehhez 3D-s szeizmikus méréseket végzett a Dunai Finomító területén és környezetében, hogy megvizsgálja a geotermikus energiahasznosítás lehetőségét – jelentette be pénteken az olajipari vállalat.

A Mol tájékoztatása szerint a mérések célja, hogy megvizsgálják, rejt-e a Dunai Finomító környezete olyan geotermikus adottságokat, amelyek hasznosítása fenntarthatóbbá teheti a százhalombattai finomító működését. Ha megfelelő helyen és mélységben sikerül azonosítani kellő mennyiségű és hőmérsékletű rétegvizet, az hozzájárulhat a finomító energiafelhasználásához.

