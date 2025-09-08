Keresés

2025. 09. 08. Hétfő Mária, Adrienn napja
Forradalom a kórházakban – Finom, egészséges és magyar, így újul meg a kórházi étkeztetés 2025-ben

2025. szeptember 08., hétfő 18:00 | Világgazdaság

Képzeld el a kórházi ágyban nem a régi menü vár, hanem friss, helyi alapanyagokból készült, színes, tápláló étel, ami erőt ad és mosolyra fakaszt! 2025-ben Magyarországon ez valósággá válik! Takács Péter egészségügyi államtitkár az Indexnek adott interjújában bejelentette, a kórházi étkeztetés teljesen megújul, hogy a betegek végre minőségi, finom és egészséges ételeket kapjanak.

  • Forradalom a kórházakban – Finom, egészséges és magyar, így újul meg a kórházi étkeztetés 2025-ben

Mi változik? – a program, ami új korszakot nyit

Takács Péter elárulta jelentősen nőtt a kórházi étkeztetés finanszírozása. A Pécsi Tudományegyetemmel közös pilotprogram bebizonyította, hogy 21. századi konyha lehetséges: bőséges, minőségi ételek, gusztusos tálalással. A NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) már beépítette az új költségeket, így vége a szétázott tálcáknak és unalmas menüknek! A terv lenyűgöző: helyi termelőktől – magyar gazdáktól – vásárolnak friss zöldséget, gyümölcsöt, húst, amit központi feldolgozóüzemek készítenek elő. Ez egészségesebb ételeket jelent: több vitamin, kevesebb tartósítószer, igazi gyógyító táplálék. A betegek gyorsabban felépülnek, mert a jó étel erőt ad.

Érzelmileg is megérint ha szülőd vagy barátod kórházban van, megnyugtató tudni, hogy finom, gondosan készített étellel látják el. Ez a változás szívet melenget – hiszen a gyógyulás a tányéron kezdődik!

Íme, miért örülünk neki, egészségügyi előny, gyorsabb gyógyulás

A minőségi étel kulcs a felépüléshez. Az Eurostat szerint Magyarországon csak 1,4% nem jut megfelelő ellátáshoz – ez európai szinten is kiváló! A jó menü csökkenti a kórházi időt, kevesebb szövődményt jelent. Ha nagyszülőd vagy testvéred hamarabb hazajön, az boldogság!

Gazdasági logika - okos pénzfelhasználás

A megemelt finanszírozás fedezi a költségeket, a 150 milliárdos dologi kiadás pedig stabilizálja a kórházakat . Helyi beszerzéssel a magyar gazdák erősödnek, kevesebb az import, stabilabbak az árak. Ez nem pazarlás, hanem befektetés!

Társadalmi hatás - munkahelyek és összefogás

A feldolgozóüzemek új állásokat hoznak, a vidéki termelők piacot kapnak. Ez magyar összefogás: gazdák, dolgozók, betegek – mindenki nyer. Érzelmileg is felemel: a helyi alapanyagok büszkeséggel töltenek el, mert a magyar föld termése gyógyít!

Miért méltatjuk a változást? – Mert a betegekről szól!

Ez a reform nem üres ígéret: a pilotprogram már bizonyított, a finanszírozás nőtt, a helyi termelők bekapcsolódnak. Takács szerint az egészségügy jobb, mint a híre, és a tények őt igazolják: a betegek 98,6%-a elégedett az ellátással. Az orvoselvándorlás csökkent, a bérek emelkedtek (orvosoké négyszereződött Covid alatt, szakdolgozóké 9-szer 2026 óta), és nővérszállókra 16 milliárd ment. Az étkeztetési reform mutatja, a betegek egészsége és kényelme az első. Büszkék vagyunk, hogy ilyen előrelépés történik! 

Forrás: Világgazdaság

Fotó: MTI

 

 

 A titok az időjárásban rejlik, de a jó minőségű liszt előállításához elengedhetetlen a szakértelem és a technológia fejlődése. Stábunk a Kunszentmiklósi malomban járt, ahol kiderült, hogyan dolgozzák fel az idei aratást, hogy prémium liszt kerüljön a boltok polcaira!

