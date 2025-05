Forradalmi fejlesztés az M1–M7-esen: Magyarország építi Európa legintelligensebb autópályáját

Megosztás itt:

Egy új korszak határán állunk, és nemcsak a járművek fejlődnek rohamléptekkel, hanem maga az út is átalakul. A Magyar Közút közleménye szerint az M1–M7-es autópálya budaörsi szakaszán most olyan digitális közlekedési infrastruktúrát építenek ki, amely nem csupán érzékeli a forgalmat, de képes valós időben értelmezni, modellezni – és kommunikálni is róla. Ez a projekt nemcsak magyar, hanem európai mércével is kiemelkedő jelentőségű.

A Magyar Közút és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közös fejlesztése, ipari partnerekkel karöltve, már a jövő közlekedését hozza el.

Az úgynevezett „digitális iker” rendszer – hivatalosan Eureka Central System néven – a budaörsi körforgalom közelében megvalósuló mintaszakaszon 39 különféle szenzor segítségével gyűjti és értelmezi a forgalmat.

LiDAR-ok, radarok, hő- és látószögkamerák másodpercenként 1,5 gigabite adatot küldenek közvetlen optikai kapcsolaton keresztül a Magyar Közút adatközpontjába.

Ez a hatalmas adatmennyiség nem pusztán technológiai bravúr, hanem a közlekedésbiztonság új dimenzióját is jelenti:

a rendszer képes valós időben reagálni a forgalmi helyzetekre,

támogatja az önvezető járművek tesztelését,

és lehetővé teszi az okos forgalomszervezést.

A cél nem kevesebb, mint egy intelligens közlekedési ökoszisztéma kiépítése, amelyben az út nemcsak passzív terep, hanem aktív szereplő.

A digitális infrastruktúra fejlődésével párhuzamosan új típusú kommunikáció is születik: az utak és a járművek egymással is „beszélni” fognak. A jövőben, ha egy autó fékez vagy sávot vált, azt nemcsak a mögötte haladó jármű érzékeli, hanem az út is, és azonnal megosztja az információt más közlekedőkkel vagy a forgalomirányító rendszerrel. Ez alapjaiban változtatja meg a forgalomszabályozás logikáját.

Hazánk a digitális közlekedés élvonalában

A fejlesztés szorosan illeszkedik azokhoz az új előírásokhoz is, amelyek megkövetelik a BIM (építményinformációs modell) használatát minden útfelújítás és -építés esetén. Az intelligens tervezési és üzemeltetési adatok nemcsak az építkezések alatt segítenek, hanem hosszú távon is jelentősen csökkentik a fenntartási költségeket.

A digitális közlekedési rendszerek ereje nem az egyes eszközökben rejlik, hanem abban, hogy ezek együtt, szorosan integráltan működnek. Szenzorok, adatközpontok, felhőalapú rendszerek és valós idejű modellek együtt alkotják azt a láthatatlan hálózatot, amely a jövő közlekedésének gerincét adja. Ez a hálózat nemcsak gyorsabb, hanem biztonságosabb, környezetkímélőbb és kiszámíthatóbb közlekedést ígér.

Magyarország ezzel a fejlesztéssel nem követi, hanem alakítja az európai trendeket. A technológia már nem csupán a laboratóriumokban létezik, hanem karnyújtásnyira van a sofőröktől. És bár a járművek még nem gondolkodnak helyettünk, az utak, amelyeken haladunk, már most is sokkal többet tudnak rólunk, mint hinnénk.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: Magyar Közút