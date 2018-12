Forgalomkorlátozásra készüljön az M1-esen

2018. DECEMBER 6., CSÜTÖRTÖK SOHA NEM VOLT NAGYOBB SZÜKSÉG AZ ÖSSZEFOGÁSRA, MINT NAPJAINKBAN MONDTA KÖVÉR LÁSZLÓ HÁZELNÖK A MAGYAR-HORVÁT KIEGYEZÉS 150. ÉVFORDULÓJÁN, SZERDÁN. TOROCZKAI LÁSZLÓ: CIRKUSZBAN KELLENE KAMATOZTATNIA A TUDÁSÁT ANNAK, AKI ELÕRE MEG TUDJA MONDANI EGY TISZTÚJÍTÁS EREDMÉNYÉT. A HÍRTV BIRTOKÁBA KERÜLT HANGFELVÉTEL ALAPJÁN SZÁVAY ISTVÁN MÁR A SZAVAZÁS ELÕTT TUDTA, HOGY KIK LESZNEK AZ ÚJ JOBBIK-ALELNÖKÖK. VOLNER JÁNOS VOLT ALELNÖK SZERINT SZÁVAY ISTVÁN UTÁN ÚJABB HÁROM SZEMÉLY TÁVOZHAT A JOBBIK PARLAMENTI FRAKCIÓJÁBÓL. JÖVÕRE ELINDUL A SZEGEDI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁSON SZABÓ BÁLINT, A MINDENKI SZEGEDÉRT MOZGALOM ALAPÍTÓJA, A SZOCIALISTA BOTKA LÁSZLÓVAL SZEMBEN. BIZTONSÁGPOLITIKAI SZAKÉRTÕ: HÁBORÚS HELYZETTEL FENYEGET AZ AMERIKAI-OROSZ ELLENTÉT, MERT OROSZORSZÁG MEGSÉRTI AZ INF-SZERZÕDÉST. BIZTONSÁGPOLITIKAI SZAKÉRTÕ: A PÉNTEKI CDU-TISZTÚJÍTÁS MEGHATÁROZÓ, MIVEL A PÁRTELNÖK SZEMÉLYÉBEN ÚJ KANCELLÁRJELÖLTET IS VÁLASZTANAK NÉMETORSZÁGNAK. HÁROM TELEPÜLÉSEN IDÕKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁST TARTANAK VASÁRNAP, TIBOLDDARÓCON, NAGYTÕKÉN ÉS MEGYEREN. HÁROMMILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEGGEL PÁLYÁZAT INDUL KÉPZÕKÖZPONT LÉTESÍTÉSÉRE A KÖZLEKEDÉSI ÁGAZATBAN JELENTETTE BE RÁKOSSY BALÁZS. AZ MNB 17 MILLIÓ FORINTRA BÍRSÁGOLTA A HITELCENTRUM SZOLGÁLTATÓ KFT.-T, MERT BANKI ÉS FOGYASZTÓI ÉRDEKET IS SÉRTHETETT. KSH: 5,2%-KAL NÕTT A GDP A HARMADIK NEGYEDÉVBEN, EZ 4,9%-OS NÖVEKEDÉS AZ ELÕZÕ ÉV AZONOS IDÕSZAKÁHOZ KÉPEST. KARÁCSONY ELÕTTI ELLENÕRZÉST HIRDETETT MEG A NAV: VIZSGÁLJÁK A SZÁMLAADÁST, AZ ONLINE PÉNZTÁRGÉPET ÉS AZ ALKALMAZOTTAK BEJELENTÉSÉT. A SZAKSZERVEZETEK ÚJABB TÜNTETÉST SZERVEZNEK SZOMBATRA A FÕVÁROSBA A TÚLÓRAKERET TERVEZETT NÖVELÉSE MIATT. FRANCIA MINTÁRA SÁRGA LÁTHATÓSÁGI MELLÉNYBEN TÜNTETNÉNEK A SZOCIALISTÁK HÉTVÉGÉN. A JOBBIK ÉS AZ LMP TÁMOGATJA A "SZÜNTESSÜK MEG AZ EU-S PÉNZEK ELCSALÁSÁT! " EURÓPAI POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉST. OKTATÁSI HIVATAL: PÉNTEKIG JELENTKEZHETNEK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK A KÖZPONTI KÖZÉPISKOLAI ÍRÁSBELIKRE. A KORMÁNY NEMZETSTRATÉGIAI JELENTÕSÉGÛVÉ NYILVÁNÍTOTTA A KÖZÉP-EURÓPAI SAJTÓ ÉS MÉDIA ALAPÍTVÁNYT ÉRINTÕ FÚZIÓT. FRANCIA ELNÖKI HIVATAL: A KORMÁNY ELTÖRLI AZ ÜZEMANYAGADÓ EMELÉSÉT ÉS ÉLETSZÍNVONAL-MEGÕRZÕ INTÉZKEDÉSEKKEL HELYETTESÍTI. MAGYARORSZÁG A JÖVÕ NYÁRIG 60-NAL NÖVELI A KOSZOVÓI, 40-NEL PEDIG AFGANISZTÁNI KATONAI JELENLÉTÉT KÖZÖLTE SZIJJÁRTÓ PÉTER. SZIJJÁRTÓ PÉTER MILÁNÓBAN: EGYETÉRTÉS VOLT A MIGRÁCIÓS KÉRDÉSEK MEGÍTÉLÉSÉBEN LOMBARDIA VEZETÕJÉVEL. SZLOVÁKIA KÉMTEVÉKENYSÉGRE HIVATKOZVA KIUTASÍTOTT EGY OROSZ DIPLOMATÁT. FITCH RATINGS: A TOVÁBBI AMERIKAI VÁMEMELÉSEK ELHALASZTÁSA ELLENÉRE VÁLTOZATLANUL JELENTÕS AZ AMERIKAI-KÍNAI KERESKEDELMI VISZÁLY KOCKÁZATA. KANADÁBAN LETARTÓZTATTÁK A HUAWEI GLOBÁLIS PÉNZÜGYI IGAZGATÓJÁT. A KÉNYSZERINTÉZKEDÉS AZ IRÁN ELLEN BEVEZETETT AMERIKAI SZANKCIÓK MEGSÉRTÉSÉVEL HOZHATÓ ÖSSZEFÜGGÉSBE. BULGÁRIA NEM CSATLAKOZIK AZ ENSZ GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁHOZ, ÉS NEM KÉPVISELTETI MAGÁT AZ ENSZ MARRÁKESI CSÚCSTALÁLKOZÓJÁN. TENGERÉSZGYALOGSÁG: BALESETET SZENVEDETT AZ AMERIKAI TENGERÉSZGYALOGSÁG KÉT REPÜLÕGÉPE, HETEN ELTÛNTEK. A CALABRIAI MAFFIA 90 FELTÉTELEZETT TAGJÁT VETTÉK ÕRIZETBE ÖSSZEHANGOLT MÛVELETEKBEN EURÓPÁBAN ÉS DÉL-AMERIKÁBAN. LAKATLAN SZIGETRE KÜLDENÉ A BÛNCSELEKMÉNYT ELKÖVETÕ MIGRÁNSOKAT DÁNIA KÖZÖLTE AZ ORSZÁG BEVÁNDORLÁSI MINISZTERE FACEBOOK-OLDALÁN. A LONDONI PARLAMENT VÁRHATÓAN ELUTASÍTJA A BREXITEGYEZMÉNYT A KONZERVATÍV PÁRT EGYIK KÉPVISELÕJE SZERINT. MÁVINFORM: ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY SZEMÉLYVONAT EGY AUTÓVAL BAJA ÉS PÖRBÖLY KÖZÖTT, EMIATT SZÜNETEL A VONATFORGALOM. EGY TEREPJÁRÓ FÁNAK, EGY BUSZ PEDIG VILLANYOSZLOPNAK ÜTKÖZÖTT A 6-OS SZÁMÚ FÕÚTON, EZÉRT SZIGETVÁRNÁL TELJES ÚTLEZÁRÁSRA LEHET SZÁMÍTANI. TÖBB MINT 21 KILOGRAMM, AZAZ 50 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKÛ MARIHUÁNÁT FOGLALTAK LE EGY ERZSÉBETVÁROSI LAKÁSBAN A RENDÕRÖK, A 22 ÉVES FÉRFI LETARTÓZTATÁSA FOLYAMATBAN VAN POLICE.HU. TÖBB MINT KÉT TONNA SZABÁLYTALANUL TÁROLT FÉMHULLADÉKOT FOGLALT LE A NAV ÉS RENDÕRSÉG. MAGYAR KÖZÚT: BURKOLATJAVÍTÁS MIATT FORGALOMKORLÁTOZÁS LESZ CSÜTÖRTÖKÖN, SZOMBATON ÉS VASÁRNAP AZ M1-ES AUTÓPÁLYA KÜLSÕ SÁVJAIBAN A BICSKEI CSOMÓPONTNÁL. TÖBB BUDAPESTI KERÜLETBEN ELLENÕRZÉST SZORGALMAZNAK A POLGÁRMESTEREK A DOHÁNYBOLTOK KÖRNYÉKÉN KIALAKULT KOCSMAI ÁLLAPOTOK MIATT. HALÁLRA SZÚRTA APJÁT EGY FÉRFI SZOMOLYÁN, A 31 ÉVES TETTEST A RENDÕRÖK A HELYSZÍNEN ELFOGTÁK. IDÕSZAKOS ÚTLEZÁRÁSOKRA SZÁMÍTHATNAK AZ AUTÓSOK A 2-ES FÕÚT DUNAKESZI-GÖD SZAKASZÁN DECEMBER 3. ÉS 7. KÖZÖTT ÉJSZAKÁNKÉNT.