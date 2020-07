Forgalomkorlátozások lesznek vasárnap Nógrád megyében autóverseny miatt

A helyzet nem könnyű, de az esélyeink folyamatosan javulnak - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a brüsszeli EU-csúcs előtt, a Facebook-oldalán közzétett videóban. Magyarország csak akkor járulhat hozzá az Európai Unió újjáépítési alapjához, ha az EU lezárja a Magyarország elleni 7-es cikkely szerinti eljárást - hangsúlyozta a Fidesz alelnöke a Die Weltnek adott interjújában. Novák Katalin közölte: az Országgyűlésben elfogadott határozat megszabja a kormány mozgásterét a mentőcsomagról szóló tárgyalásokon. Az ellenzéknek a járványhelyzet kezelésével kapcsolatos teljesítménye gyalázatos - mondta a miniszterelnökség parlamenti államtitkára a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Orbán Balázs az MSZP tűzijáték ellen irányuló kupakos szavazása kapcsán közölte: a szocialisták azzal voltak elfoglalva a járvány alatt, hogy kamuvideókat készítsenek nemzeti összefogás helyett. 14 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4293-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 595 fő, 3220-an már meggyógyultak. Karácsony Gergely főpolgármester szerencsétlenkedése miatt fejlesztésekről és jelentős támogatásokról marad le a főváros - jelentette ki Schanda Tamás ITM parlamenti és stratégiai államtitkára. Az idősek választásból történő kizárását célzó posztot tett közzé közösségi oldalán Kádár Barnabás, a Momentum politikusa. A momentumos Kádár Barnabás a bejegyzéséhez grafikont is alkotott, amellyel azt igyekszik bizonyítani, hogy az általa populistának kikiáltott pártok és politikusok kizárólag a hatvan év fölötti korosztály szavazatainak köszönhetik megválasztásukat. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára szerint elfogadhatatlan, hogy korlátoznák az időseket a saját politikai jogaik kapcsán. A kormány célja, hogy Budapest mellett Magyarország más városai is erősödjenek a tudomány és az innováció terén - jelentette ki Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. ITM: A koronavírus-válság enyhítését célzó Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében meghirdetett munkahelyvédelmi bértámogatás eddig közel 14 ezer vállalkozás esetén járult hozzá a munkavállalók megtartásához. Tíz év alatt megduplázódott a fogyatékosságügyi szervezetek támogatása - hangsúlyozta Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott. Míg 2010-ben 522 millió forint volt, 2021-ben már 1,2 milliárd forint lesz a fogyatékosságügyi-érdekképviseletek támogatása. Évente 1,5-2 millió családos embert érhet el az Európai friss kalandok zöldség- és gyümölcsfogyasztást népszerűsítő kampány, amely a jövőben új partnerszervezetekkel egészülhet ki - közölte Éder Tamás, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. A kormány szeretné, ha minden nagyobb város elérhető lenne legalább kisrepülőgéppel, ami Nyugat-Európában már mindennapos és összefüggésben van a beruházásösztönzéssel – mondta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Repülőgépalkatrész-gyártó vegyesvállalatot hozott létre az Airbus és Magyarország, az üzem Gyulán épül fel és 2022 közepén kezdi meg a termelést. A kormány álláspontja változatlan, a gazdaságvédelem érdekében támogatni kell a beruházásokat, mert azok munkahelyeket teremtenek, és ma a munkahelyek a legfontosabbak - jelentette ki Varga Mihály a PreBeton Zrt. új üzemének átadó ünnepségén, Erdőteleken. Folyamatos politikai és ideológiai támadások érik a családokat - nyilatkozta a Hír TV-nek Simone Pillon, az ellenzéki jobboldali olasz párt, a Liga szenátora. A politikus elmondta, hogy Olaszországban egy törvénytervezet lehet a végső támadás a család intézménye ellen. A javaslat akár hatéves börtönbüntetést is lehetővé tenne nemi diszkrimináció estén. A család intézményét támadó, a gender ideológiát hirdető baloldali törvénytervezet ellen tüntettek Rómában. A demonstrációt családszervezetek és a jobboldali politikai erők szervezték. A résztvevők között volt Matteo Salvini,a jobboldali liga vezetője is. Azerbajdzsán kitüntetett szerepet játszik Magyarország energiaellátásának biztonságosabbá tételében - mondta a Bakuban tartózkodó Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A koronavírus-járvány okozta, soha nem látott gazdasági és társadalmi károkkal járó időszak több szolidaritást és odaadást igényel a tagországok részéről - jelentette ki Emmanuel Macron francia államfő Brüsszelben. Mostani döntéseink kulcsfontosságúak lesznek az elkövetkező évtizedekben és az unió újjáépítésében - jelentette ki az Európai Parlament elnöke az EU-csúcs keretében szervezett sajtótájékoztatóján. Soros György magyar származású amerikai milliárdos dollármilliókat fektet radikális baloldali szervezetekbe. A The National Pulse amerikai hírportál információi szerint az üzletember a faji egyenlőség jegyében, szervezetein keresztül pénzeli az NGO-kat. Már több mint 13,7 millióan fertőződtek meg a világon koronavírus-járványban. A halálos áldozatok száma 589 211, a gyógyultaké 7 687 152 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Romániában megdőlt 24 óra alatt diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek rekordja, az utóbbi napon 799 új esetet vettek nyilvántartásba. Továbbra sem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában: egymást követően harmadik napja regisztráltak ismét nyolcszáznál is több új beteget, az azonosított fertőzöttek száma már meghaladta az 57 ezret. Horvátországban egy nap alatt 96-tal nőtt a fertőzöttek száma. Montenegróban egy nap alatt 1522-ről 1582-re emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. A montenegrói főváros, Podgorica vesztegzár alá helyezését fontolgatja az ottani válságstáb a koronavírus-fertőzöttek számának folyamatos növekedése miatt. Romlott a járványhelyzet Csehországban, az elmúlt napon több mint 130 új fertőzöttet regisztráltak az országban, ami az utóbbi időszak legmagasabb napi esetszáma. A koronavírus-járvány hatására összeomló kirgiz egészségügyi rendszerről számolt be a BBC orosz nyelvű hírportálja. Az Egyesült Államokban egy nap alatt több mint 77 ezer új fertőzöttet regisztráltak. A legtöbb új fertőzöttet Kaliforniában, Arizonában, Texasban és Floridában diagnosztizálták. Indiában meghaladta az egymilliót az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma. A fertőzöttek száma 34 956-tal, a halálos áldozatok száma 687-tel nőtt egy nap alatt. Tokióban egy nap alatt 293 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, ilyen magas napi új esetszámot a járvány kirobbanása óta nem észleltek a japán fővárosban. A kínai Vuhanban január és március között történt koronavírus-fertőzések akár 87 százaléka is kimaradhatott a hivatalos adatokból egy új kutatás szerint, amely a brit Nature tudományos lap aktuális számában jelent meg. Tiltakozó megmozdulások voltak az iráni fővárosban és az iszlám köztársaság más városaiban is - szemtanúk szerint a tüntetők összecsaptak a biztonsági erőkkel. Washington „mélységesen csalódott” az adatátadásra vonatkozó európai döntés miatt - közölte az amerikai kereskedelmi minisztérium. A norvég rendőrség letartóztatott egy brit állampolgárságú férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy bombával fenyegetőzött a Ryanair Londonból Oslóba tartó járatán. Embercsempészettel foglalkozó bűnözői csoport nyolc tagját vették őrizetbe Lengyelországban - közölte az Európai Unió rendőri együttműködési szervezete, az Europol. Az uniós fizetőeszköz, az euró története során talán a legjelentősebb pénzhamisító csoportot számoltak fel Olaszországban, ők gyártották a forgalomban lévő összes hamis euróbankjegy legalább 25 százalékát - közölte az Europol. Teljesen autómentessé válik a Városliget, lezárják a Kós Károly sétányt az autóforgalom elől - közölte Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója a Facebook-oldalán. Mávinform: szombattól változik a vasúti menetrend Kelenföld és Ferencváros között pályafelújítás miatt, néhány vonat a Keleti pályaudvar helyett Kelenföldről indul és oda érkezik. Újabb építési üteméhez ért a 4-es és a 6-os villamosvonal felújítása, ezért a villamosok csak a Széll Kálmán tér és a Corvin-negyed között közlekednek - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Myrto Uzuni személyében nyolcszoros albán válogatott szélsőt igazolt a labdarúgó OTP Bank Ligában címvédő Ferencváros. Szombathelyen rendezik a férfi röplabda Európa-bajnoki selejtező csoportkörének első állomását január második hétvégéjén, a nőknél a második csoportkört ugyanitt egy héttel később tartják. A Real Madrid hazai pályán 2:1-re legyőzte a Villarrealt, amivel a záró forduló előtt behozhatatlan előnyre tett szert az ősi rivális Barcelonával szemben, így megszerezte története 34. bajnoki címét a spanyol labdarúgó-bajnokságban.