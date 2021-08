Forgalomkorlátozás Budapest több kerületében

110 új koronavírus-fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 812 337 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt egy beteg, így az elhunytak száma 30 058 főre emelkedett. A héten újabb, több mint 250 ezer adag Pfizer/BioNTech-vakcina érkezett Magyarországra - tudatta a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. közleményben. Illegitim az Alaptörvény, és ha miniszterelnökké választják, nem fog felesküdni rá - ezt nyilatkozta Karácsony Gergely a Népszavának. Ezt annak ellenére állította, hogy 2019 őszén főpolgármesterként erre az alkotmányra már esküt tett. Nincs olyan jogi lehetőség a főváros kezében, amivel meg tudja akadályozni az atlétikai világbajnokság megrendezését - erről a baloldalhoz köthető nemzetközi jogász beszélt híradónknak. Lattmann Tamás hangsúlyozta: a fővárosnak csak arra van módja, hogy a kormánnyal kötött politikai megállapodást felmondja. Karácsony Gergely részéről csupán egy politikai akció az atlétikai világbajnokság megvétózása - erről beszélt híradónknak az Alapjogokért Központ elemzője. Párkányi Eszter megerősítette, Karácsony Gergelynek jogilag nincs mozgástere, hiszen a kormány kötötte a megállapodást. A negyedik hullám közeledtével a még beoltatlan, felsőoktatásban részt vevő hallgatókat és tanárokat is az oltás felvételére biztatja az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A beruházások volumene soha nem látott magasságba emelkedett a második negyedévben, amikor 2760 milliárd forint értékű fejlesztés valósult meg Magyarországon - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook-oldalán. KSH: Júniusban a bruttó és a kedvezmények nélkül számított nettó átlagkereset egyaránt 3,5 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A kedvezmények figyelembevételével számított nettó kereset 3,1 százalékkal emelkedett. A tálibok kezére került a kabuli nemzetközi repülőtér, miután az utolsó amerikai repülőgép is elhagyta a légikikötőt, és ezzel véget ért az Egyesült Államok leghosszabb háborúja. Az amerikai haderő Afganisztánból való kivonulásával együtt az Egyesült Államok felszámolta kabuli nagykövetségét, és afganisztáni diplomáciai tevékenyégét mostantól a katari fővárosból, Dohából végzi – közölte Antony Blinken amerikai külügyminiszter. Az Afganisztánt uraló tálib lázadók történelmi pillanatként értékelték hétfőn, hogy az utolsó amerikai katona is elhagyta az országot, örömünnepet ültek e felett - jelentették hírügynökségek Kabulból. Megérkeztek hétfő éjjel Észak-Macedóniába annak a 149 fős afgán csoportnak az első tagjai, akiknek a befogadását a balkáni ország vállalta az afganisztáni tálib hatalomátvétel után. A koroavírus-fertőzöttek száma 217 millió, a halálos áldozatoké 4,51 millió a világon. Franciaország 10 millió koronavírus elleni oltóanyagot küld afrikai országoknak az Afrikai Unión keresztül. Csehországban szeptember 20-ával kezdődően minden olyan állampolgár felveheti a koronavírus elleni oltás harmadik dózisát, akinek a második oltása óta eltelt már legalább nyolc hónap. Az Európai Unió szigorúbb beutazási korlátozásokat javasolt hétfőn az Egyesült Államokból, Izraelből, Észak-Macedóniából, Koszovóból, Libanonból és Montenegróból érkezők számára, hogy elejét vegye a koronavírus további terjedésének. A román kormány élelmiszerjeggyel és az oltottak körében szervezett úgynevezett lottóval próbálja serkenteni az oltakozási hajlandóságot, amely az egyik legalacsonyabb az Európai Unióban. Minden eddigi rekordot megdönthet 2021-ben a mexikói-amerikai határon átkelő illegális migránsok közötti halálozások száma - figyelmeztet az egyik konzervatív amerikai napilap cikke. A vietnami kormány több mint háromezer rabot részesít amnesztiában az ország függetlenségének 76. évfordulója alkalmából, a hivatalos bejelentésből nem derül ki, hogy a rendelkezés kiterjed-e a politikai foglyokra is. A szekularizált Európában a katolikus egyház küldetésének jelentőségét hangsúlyozta Erdő Péter bíboros, Esztergom-budapesti érsek az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kezdete előtt az Il Foglio olasz napilapban megjelent interjúban. Változott a közlekedés az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészítő munkálatai miatt, már hétfő 20 órától lezárták a Hősök terét és a Kós Károly sétányt szeptember 13-án 18 óráig. A lakáskiadás jövedelméből adózni kell - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, annak kapcsán, hogy a kiadó ingatlanok piacának csúcsszezonja augusztusra és szeptemberre esik, ilyenkor keresnek a legtöbben bérelhető házat, lakást. NAV: több mint kilencmillió forint értékben foglaltak le cigarettát és alkoholt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai Nyugat-Magyarországon. BKK: Újabb funkcióval bővül a Futár-alkalmazás: a mai frissítés után már a MÁV-HÉV adatai is valós időben jelennek meg a felgyorsult applikációban. Dávid Krisztina bronzérmet nyert légpisztolyban a tokiói paralimpián. Nem jutott elődöntőbe, így az ötödik helyen végzett Csonka András és Zborai Gyula az asztaliteniszezők csapatversenyében a tokiói paralimpián. Konkoly Zsófia a kilencedik helyen végzett 100 méteres gyorsúszásban a tokiói paralimpián. A Juventus bejelentette, hogy 15 millió eurót kapott a Manchester Unitedtől a portugál futballsztárért, Cristiano Ronaldóért, de ez az összeg - bizonyos feltételek teljesülése esetén - nyolcmillióval nőhet.