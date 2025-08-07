Forgalomba álltak az első új, modern dízel autóbuszok Budapesten

Megosztás itt:

Az alacsonypadlós, klimatizált, fedélzeti kamerákkal és korszerű utastájékoztató rendszerrel ellátott új autóbuszok közül az első 25 csuklós dízel busszal – az ArrivaBus Kft. üzemeltetésében – a belvárost Újpalotával és a budai városrészekkel (például Budafok, Nagytétény vagy Gazdagrét) összekötő 8E és 133E vonalakon lehet utazni.

„Az elmúlt közel 5 évben 360 új busz, 50 új troli, 26 új CAF-villamos állt forgalomba Budapesten, most pedig egy újabb korszakába lép a fővárosi közösségi közlekedés járműparkjának megújulása” – jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester.

Nemcsak a fővárosi közösségi közlekedés színvonala javul a BKK megrendelésére az ArrivaBus Kft. és a BKV Zrt. tulajdonában és üzemeltetésében érkező több mint 200 modern, klimatizált, alacsonypadlós (csuklós és szóló, valamint úgynevezett MaxiMidi kategóriájú környezetbarát) dízel járművel, hanem Budapest levegőminősége is. „Az új járművekkel összességében 2027-re a fővárosi buszállomány közel 90 százalékát korszerű EURO 5-ös, vagy annál modernebb hajtásrendszerű autóbusz teszi majd ki. Ezzel évente közel 8 ezer tonnával kevesebb károsanyag kerül lokálisan Budapest levegőjébe” – magyarázta a városvezető.

Az új dízel buszokat hamarosan új elektromos buszok is követik. A tervek szerint 2027-ig 70 új (50 szóló és 20 csuklós), teljesen elektromos meghajtású busz állhat forgalomba Budapesten az ArrivaBus Kft. tulajdonában.

2026 tavaszáig több ütemben jelennek meg a városban az új járművek. Elsősorban a főváros belső területeit átszelő, meghatározó, valamint közép-budai vonalakon közlekednek majd, de eljutnak a dél-pesti külső városrészekre is, így Csepelre, Soroksárra, Pesterzsébetre is.

