Forgalmi dugóval indult a tanév Budapesten

118 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 6257 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy 74 éves idős beteg, az elhunytak száma így 616 főre emelkedett, 3821-en már meggyógyultak. Magyarország történelmében akkor voltak sikeres időszakok, amikor külső hatalmak befolyásától mentes, erős és cselekvőképes volt az állam - mondta Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Gyarapítani kell az ismereteket, de be kell tartani a járványügyi előírásokat is – hangsúlyozta Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztere aziskolakezdés kapcsán. Felkészült a közoktatás az iskolakezdésre - mondta a köznevelésért felelős államtitkár Magyarország élőben című műsorunkban. Maruzsa Zoltán szerint várható volt, hogy megérkezik a járvány második hulláma, de az elmúlt, viszonylag rövid idő is elég volt a felkészülésre. A kormány a lehető legtöbbet megteszi annak érdekében, hogy ez a tanév is úgy induljon - még ha szokatlan körülmények között is -, ahogy az eddigiek: fizikai és anyagi értelemben egyaránt biztonságban - mondta Novák Katalin államtitkár. Három nap alatt 23 kamionnal 420 ezer csomag fertőtlenítőszert szállított le a szegedi Florin Zrt. az iskolák koronavírus elleni védekezéséhez - közölte a vegyipari cég. A tanév kezdetekor pártpreferenciától függetlenül széles társadalmi egyetértés alakult ki az iskolák újranyitásáról és a tankönyvek ingyenessé tételéről - írja a Magyar Nemzet a Nézőpont Intézet legfrissebb kutatására hivatkozva. Bedugult Budapest az iskolakezdésre. Komoly torlódásokat okoztak a főváros reggeli és délelőtti közlekedésében az autósok elől elzárt sávok. Csak lépésben lehetett haladni a Nagykörúton a Petőfi híd és az Oktogon között, emellett az Üllői út egyes szakaszai is járhatatlanná váltak. Elmenekült a Hír TV kérdései elől az antiszemita botrányba keveredett Bíró László jobbikos képviselő. Mától folyamatos az akut érsebészeti ellátás ügyeleti rendszere Budapesten és Pest megyében - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Ötszázmillió forint értékben újabb sugárterápiás berendezést kapott az Uzsoki utcai Kórház az Egészséges Budapest Program keretében - jelentette be az emberi erőforrások minisztere. Újabb településeken javulhat az egészségügyi alapellátás a Magyar falu program pályázatainak köszönhetően - közölte a Miniszterelnökség. Tíz év alatt 16 ezer új óvodai hely létesült Magyarországon - közölte Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. A stratégiai jelentőségű, hosszú távú együttműködést megalapozó kérdések vannak az asztalon Szlovéniával, és ezeknek a megoldását elindították - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a közmédiának a szlovéniai Bledben. Kiállt a jogállamiság magyarországi érvényesülése mellett Varga Judit igazságügyi miniszter az Ausztriában rendezett, elsősorban európai uniós kérdésekre koncentráló alpbachi nemzetközi fórumon. Az augusztus 28-30-a között tartott kormányellenes tiltakozások hatvanhat résztvevője ellen hoztak ítéletet Fehéroroszországban, pénzbírsággal vagy többnapos elzárással sújtották őket. Fehéroroszország szuverenitásának tiszteletben tartására szólította fel Moszkvát a washingtoni Fehér Ház szóvivője, Kayleigh McEnany. Már 25,4 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 849 ezer, a gyógyultaké pedig 16,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Ukrajnában egy nap alatt csaknem 2100 új beteget regisztráltak, velük együtt az azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 123 ezret, a halálos áldozatoké pedig már 2600 fölé emelkedett. Romániában az utóbbi két hét átlagánál valamivel kevesebb, 1053 koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak, ugyanakkor minden korábbinál több, 60 fertőzött halt meg az utóbbi 24 órában. Bosznia-Hercegovinában és Szerbiában megkezdődött a tanítás, az iskolások egy része a tantermekben, mások otthon tanulnak, Koszovóban, Észak-Macedóniában és Montenegróban azonban a járványügyi helyzet miatt egyelőre nem kezdődött meg a tanév. Miközben megnyíltak Párizsban a koronavírus első ingyenes önkormányzati teszthelyei, az elmúlt napok több mint ötezres napi esetszámai után háromezerre csökkent az elmúlt 24 órában Franciaországban regisztrált új fertőzöttek száma. Oroszországban az igazoltan koronavírussal fertőzöttek száma meghaladta az egymilliót. Van ok az óvatos optimizmusra - jelentette ki Scott Atlas, az amerikai Fehér Ház új járványügyi főtanácsadója. Az egyes amerikai városokban uralkodó erőszakot a rendőrség szerepét kicsinyítő szélsőbaloldali politikusok szítják - jelentette ki Donald Trump elnök. Több mint 8 ezer név szerepel a terrorista jellegű radikalizálódás megelőzését szolgáló francia nyilvántartásban - közölte Gérald Darmanin belügyminiszter. A török hatóságok elfogták és letartóztatták az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet törökországi parancsnokát, Mahmut Özdent - jelentette be Süleyman Soylu török belügyminiszter. Izrael légicsapást mért a szíriai kormányerők több állására Damaszkusz közelében, az akcióban két katona életét vesztette, hét megsebesült - adta hírül a SANA szíriai állami hírügynökség. Rabok túszul ejtettek tíz börtönőrt egy maximális biztonságú guatemalai fegyházban, miután a vezetőség utasítására megkezdték a Barrio 18 nevű hírhedt bűnbanda közel negyven magas rangú tagjának átszállítását más büntetés-végrehajtási intézetekbe. Több mint négyszáz embert vettek őrizetbe egy országos kábítószer-ellenes akció során Brazíliában. Életbe léptek a koronavírus-járvány miatt elrendelt szigorított határvédelmi intézkedések Magyarországon. Ideiglenesen a teljes belső határon visszaállította a határellenőrzést a kormány. Látogatási tilalmat rendeltek el a koronavírus-járvány miatt több Jász-Nagykun-Szolnok megyei kórházban. Meghosszabbította Joób Márton szegedi szocialista képviselő letartóztatását november 30-ig a Kecskeméti Törvényszék. Tizenötezer maszkot osztott szét utasainak kedden a MÁV és a Volánbusz, mivel a tanévkezdés miatt többen veszik igénybe a közösségi közlekedést, így az eddiginél is fontosabbnak tartják a koronavírus terjedésének megakadályozását. Budapest több pontján is fákat csavart ki a szél hétfő éjjel, úttestre, parkoló autókra, lakóházakra is dőlt fa - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Balázs Attila búcsúzott az amerikai nyílt teniszbajnokság első fordulójában. Az azeri Qarabag vagy a norvég Molde együttesével játszik majd a labdarúgó Bajnokok Ligája főtáblájáért a Ferencváros, amennyiben továbbjut a selejtező harmadik fordulójából. A Budapest Honvéd a horvát Lokomotiva Zagreb, a legutóbb bajnoki második MOL Fehérvár FC pedig a svájci Servette vagy a francia Reims csapatával játszik a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének harmadik fordulójában, ha a másodikból továbbjut. Andrij Borjacsuk személyében ukrán válogatott támadót vett kölcsön a labdarúgó OTP Bank Ligában szereplő Mezőkövesd Zsóry FC. A Bajnokok Ligája-döntős Paris Saint-Germain két meg nem nevezett labdarúgójának koronavírus-gyanús tünetei vannak.