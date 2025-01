Forgács István: Magyar Péter személyiségéhez tartozik, hogy így viselkedik az emberekkel + videó

Megosztás itt:

Forgács István, romaügyi szakértő: "Egyszerűen egy ilyen emberről van szó! Hogyha ezt az embert valamilyennek be akarjuk állítani, jónak-rossznak, akkor ahhoz gyakorlatilag minden eszköz megvan. Viszont itt az ember saját maga nyilatkozik olyanokat, amik alapján minden - hogy így fogalmazzak - racionálisan gondolkodó ember - még, ha rajong is érte, még ha szavazna is rá - tisztában kell, hogy legyen azzal hogy itt milyen személyiséggel bíró emberről beszélünk."

Magyar Péter nemcsak a korábbi partneréhez viszonyul negatívan, hanem a saját követőihez is - nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a Századvég Intézet tudományos igazgatója. Ifjabb Lomnici Zoltán rámutatott: korábban az idősekről szintén lekezelő módon beszélt.