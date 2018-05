Fordulat történt a 3-as metró akadálymentesítésében

„Nem lehet ma Magyarországon úgy felújítani egy metrót, hogy ne akadálymentesítsük. Szerintem ebben egyetértetek.”

Tavaly novemberben tüntettek kerekesszékesek a 3-as metró egyik aluljárójában. Akkoriban kezdték el a vonal felújítását. Az eredeti tervek úgy szóltak, hogy a 20 megállóból 8-at nem tesznek akadálymentessé – magyarul nem építenek lifteket a mozgáskorlátozottaknak, a bottal járó időseknek vagy a babakocsis kismamáknak. Budapest vezetése pénzhiányra hivatkozott.

„Az empátia is működik. És mikor kiderült, hogy hátha sikerül összekaparnunk saját forrásból a szükséges összeget, azt most ne kérdezze, hogy honnan, mert több helyről, meg mindegy is, hogy honnan, akkor kezdtek ezek a megbeszélések és egyeztetések igen konstruktívvá válni. Aztán egyszer csak ott kötöttünk ki elnök asszonnyal, hogy hoppá, akár meg is tudunk itt egyezni” – fogalmazott Tarlós István főpolgármester az akadálymentesítésről szóló megállapodás ünnepélyes aláírását megelőzően.

Budapest vezetése 5,6 milliárd forintot kapart össze, így végül a 3-as metróvonal húsz állomásából tizennyolc lesz akadálymentesen megközelíthető. A Dózsa György úton, az Arany János utcánál, a Ferenciek terén, a Kálvin téren, a Corvin-negyednél és a Klinikáknál ferdepályás felvonókat alakítanak ki. A Pöttyös utcánál és az Ecseri úton egyelőre ideiglenesen korlátlifteket építenek.

„Nagyon fontos ezeknek a hátrányoknak a felszámolása során a közösségi közlekedés akadálymentes használata. Hiszen talán az egyik kulcs ahhoz, hogy az élet minden területén hozzáférhetővé váljon minden a mozgássérült emberek számára, hiszen a közlekedés az ami megengedi azt a számukra, hogy az otthonukat elhagyva a társadalom igen aktív részeseivé tudjanak válni” – mondta az eseményen Kovács Ágnesné, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének elnöke.

A főpolgármester bejelentette, hogy a földalatti felújításának terveit eleve egyeztetik majd a mozgáskorlátozottak országos szövetségével.

„A peronokról akadálymentesen be lehet a kerekes kocsikkal majd közlekedni a szerelvényekbe, a szerelvények pedig végig átjárhatóak lesznek” – ígérte a főpolgármester.

A Demszky-korszalban felújított 2-metró vonalán mindössze két megálló akadálymentesített, a 4-es vonalán viszont az összes állomás az.