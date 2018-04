Fordulat: az MSZP–Párbeszéd a Belvárosban, az LMP Csepelen léphet vissza

MEG NEM ERÕSÍTETT SAJTÓINFORMÁCIÓK SZERINT MEGKEZDÕDTEK A KOORDINÁLT VISSZALÉPÉSEK AZ LMP A ÉS AZ MSZP-PÁRBESZÉD KÖZÖTT. AZ LMP A JOBBIK FELÉ IS AJÁNLATOT FOG TENNI, VAGYIS A JOBBIKOSNAK KÖNYVELT KÖRZETEKBEN IS LEHETNEK VISSZALÉPÉSEK INDEX. VONA GÁBOR: A GYÕZELEM A RÉSZVÉTELEN FOG MÚLNI. REPUBLIKON: A BIZTOS PÁRTVÁLASZTÓK KÖRÉBEN A FIDESZ-KDNP 49, A JOBBIK 19, AZ MSZP-PÁRBESZÉD 17 SZÁZALÉKON ÁLL. JELKÉPESEN ZÁR ALÁ VETTÉK AZ ORBÁN VIKTOR VEJÉHEZ KÖTHETÕ ANDRÁSSY ÚTI PALOTÁT AZ ELLENZÉKI KÉPVISELÕK. A DK-S JELÖLT JAVÁRA VISSZALÉP A KÉPVISELÕJELÖLTSÉGTÕL BOKROS LAJOS BUDAPEST 5. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN. HIÁBA ÍGÉRTE, KÉT VÁROSBAN MÁR BIZTOS NEM TELJESÜLTEK AZ ELIOS ENERGIAMEGTAKARÍTÁSRA TETT VÁLLALÁSAI - DIREKT36. FELJELENTÉST TETT VONA GÁBOR, MERT EGY FÉRFI EGY DRÓNNAL FELVÉTELEKET KÉSZÍTETT AZ OTTHONÁNÁL HÚSVÉT HÉTFÕN. MELLÁR TAMÁS TÖBB SZÁZ PLAKÁTJÁT TÉPTÉK LE HÚSVÉTKOR. NÉMET LAP: ORBÁNRA AKÁR BÖRTÖN IS VÁRHAT, HA ELVESZÍTI A VÁLASZTÁST. A VASÁRNAPI ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁS NAPJÁN NAPSÜTÉSES, MELEG IDÕ VÁRHATÓ AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT SZERINT. HÉT ÉV ALATT ALIG 5000 FORINTTAL NÕTT A SZOCIÁLIS DOLGOZÓK BÉRE 24.HU. 3 ÉVRE TILTOTTÁK KI ROMÁNIÁBÓL NEMZETBIZTONSÁGI OKOKRA HIVATKOZVA DABIS ATTILÁT, A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS KÜLÜGYI MEGBÍZOTTJÁT. SZKRIPAL-ÜGY: AZ OROSZ KÜLÜGYMINISZTER SZERINT NEM OROSZORSZÁGTÓL FÜGG, HOGY MILYEN MESSZIRE MEHET EL A DIPLOMATÁK KÖLCSÖNÖS KIUTASÍTÁSA. A BRITEK SZERINT KEVÉS AZ ESÉLYE, HOGY A KREML BELEEGYEZÉSE NÉLKÜL TÖRTÉNT VOLNA A SZKRIPAL-MERÉNYLET. CARLES PUIGDEMONT KIADATÁSI ÕRIZETBE VÉTELÉT KEZDEMÉNYEZTE A NÉMETORSZÁGI SCHLESWIG-HOLSTEIN TARTOMÁNY FÕÜGYÉSZSÉGE. HIVATALBA LÉPETT DUNJA MIJATOVIC, AZ EURÓPA TANÁCS ÚJ EMBERI JOGI BIZTOSA. MÉGSEM KÜLDI NYUGATRA A MENEDÉKKÉRÕKET IZRAEL, SZERVEZETTEN ÁTTELEPÍTI ÕKET EGY ENSZ-MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN. TEHERÛRHAJÓT INDÍTOTT A SPACEX CÉG A NEMZETKÖZI ÛRÁLLOMÁSRA. TÖBB MINT SZÁZ HATÁRON TÚLI, VAJDASÁGI TELEPÜLÉSEN IS AZ ELIOS TELEPÍTI A KÖZTÉRI LED-LÁMPÁKAT. KÓBOR ELEFÁNTOK MIATT KELLETT LEZÁRNI EGY AUTÓPÁLYÁT DÉL-SPANYOLORSZÁGBAN. A TÖRÖKORSZÁGI ERZURUM IS BESZÁLL A 2026-OS TÉLI OLIMPIA RENDEZÉSI JOGÁÉRT ZAJLÓ VERSENYBE. ÚJRAVÁLASZTOTTÁK A SZAVAZATOK 97%-ÁVAL ABDEL FATTÁH ESZ-SZÍSZI EGYIPTOMI ELNÖKÖT. KÍNA IS IMPORTVÁMOKAT VETETT KI TÖBB AMERIKAI TERMÉKRE, VÁLASZUL A MÁRCIUS VÉGÉN BEVEZETETT AMERIKAI IMPORTVÁMOKRA. MEGKEZDÕDÖTT A SZÍRIAI LÁZADÓCSOPORT FEGYVERESEINEK EVAKUÁLÁSA KELET-GÚTA UTOLSÓ LÁZADÓ KÉZEN LÉVÕ ÖVEZETÉBÕL. TIZENEGYEN MEGHALT EGY IRÁNI TEAHÁZBAN KELETKEZETT TÛZBEN, GYÚJTOGATÁSRA GYANAKODNAK. KIGYULLADT EGY LAKÓHÁZ BANGKOKBAN, LEGKEVESEBB HÁROM EMBER MEGHALT, MINTEGY HATVANAN MEGSÉRÜLTEK. KÉSSEL MEGÖLTE HUSZONÉVES ÉLETTÁRSÁT EGY 19 ÉVES NÕ ASZALÓN, ÕRIZETBE VETTÉK. KIGYULLADT EGY FASZERKEZETÛ KERTI TÁROLÓ GYÕRSZENETIVÁNBAN, AZ ÉPÜLET ÁTVIZSGÁLÁSAKOR EGY HOLTTESTET TALÁLTAK A TÛZOLTÓK. ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY KAMION ÉS EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYA BUDAPEST FELÉ VEZETÕ OLDALÁN, KAKUCSNÁL, NAGY A TORLÓDÁS. VÁDAT EMELTEK EGY SOFÕR ELLEN, AKI TAVALY NOVEMBERBEN GÁZRIASZTÓ FEGYVERREL RÁLÕTT EGY BICIKLISRE BUDAPESTEN. RÉSZEGEN ÕRJÖNGÖTT, MAJD KIDOBTA TÉVÉJÉT HETEDIK EMELETI LAKÁSÁBÓL EGY FÉRFI SZEGEDEN, ELÕÁLLÍTOTTÁK. Szerdától változik a forgalmi rend a M3-as autópálya mogyoródi szakaszán a pályát keresztezõ híd középsõ pilléreinek építése miatt