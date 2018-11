Főpolgármesteri cicaharc az ellenzéki térfélen

A Momentum szerint a pozícióért korábban jelentkező Puzsér Róbert nem alkalmas Tarlós István leváltására, a Liberálisok szerint viszont az előválasztás feltételeit kellene meghatározni.

Ő egy nagyon magával ragadó humorista, meg véleményvezér, akit nagyon sokan kedvelnek – mondta Fekete Győr András, aki az ATV műsorában beszélt arról, hogy a Momentum nem támogatja Puzsér Róbert főpolgármester-jelöltségét, mert szerintük a publicistával nem lehet legyőzni Tarlós Istvánt.

Mi azon dolgozunk, hogy egy ismert jelölt legyen, aki képes maga mögé állítani nemcsak a fiatalokat, de az idősebbeket is itt Budapesten, és aki képes a politikai pártokat is maga mögé állítani. Mert, hogyha erre nem képes, akkor ezek a pártok el fognak indítani más jelölteket és tarlós Istvánnal szemben egy jelöltnek kell állva maradnia – mondta a Momentum elnöke. A Párbeszéd viszont támogatja Puzsér jelöltségét, és a budapesti előválasztást is - mondta a Hír Tv-nek a párt országgyűlési képviselője.

Nagyon örülünk annak, hogy Puzsér Róbert is részt venne az előválasztáson ugye ezt a múlt héten jelentette be, a Párbeszéd egyébként az előválasztás elkötelezett híve és azt gondoljuk hogy demokratikus eszközökkel kell a demokratikus oldalt kiválasztani , azokat a jelölteket, akiket Budapest lakói ez esetben jó szívvel tudnának támogatni , így a Párbeszéd jó szívvel vesz részt az előválasztáson és tudja támogatni ennek győztesét, bárki is legyen az – nyilatkozta Barabás Richárd a Párbeszéd országgyűlési képviselője.

Az előválasztást viszont egyelőre csak egy gondolatkísérletnek tartják a Liberálisok, míg a párt saját főpolgármester-jelöltje már a programját ismerteti. Sermer Ádám szerint tisztázni kell egy ilyen voksolás feltételeit.