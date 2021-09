Food Truck Show a Kincsem Parkban

Már csak néhány nap és 50 mozgó étterem gurul be a Kincsem Parkba, a Nemzetközi Lóversennyel egybekötött Food Truck Show-ra, hogy olyan street food különlegességeket mutassanak be, amellyel akár az év food truck díját is megnyerhetik. Az ikonikus kocsik mellett, úgy mint például a Smokey Monkies, Bbq vagy a Happy Churros az utóbbi két év legújabb autói is kitelepülnek.

„Tavaly nem tudtunk megszervezni egyetlen nagyrendezvényt sem a Kincsem Parkban, és a májusi ünnep is elmaradt, szóval nagyon várjuk a szeptember 10-i nyitást. Ami fontos, idén az esemény ingyenes lesz! A helyszín nagyon sokat fejlődött, a lóversenypálya fantasztikus, a lovas közönség pedig ki van éhezve a találkozóra” – mondta V. Horváth Zoltán főszervező.

A lovas megmérettetések mellett estébe nyúlóan szerveznek agár- és rögbiversenyt is, de mutatványosok, utcazenészek is színesítik a programot. Az utolsó napon a közönség mellett a szakma, a Magyar Street Food Egyesület is kiválasztja az idei év legjobb food truck-ját. A díjat az kapja, aki a legfelkészültebb, legjobb kiszolgálást nyújtotta az évben, a minőségi étel - és italkínálat mellett.

„2020-ban elindítottuk, hogy minden városban keressük a kedvenceket. Ezek a kisvárosi nyertesek biztosan ott lesznek a Kincsem Parkban és bizonyítani akarnak. De, hogy ki kapja a szakmai díjat, az ott derül ki.” – tette hozzá a főszervező, aki kihangsúlyozta, ebben az évben Spanyolország specialitásait, ízvilágát építik be a vendéglátók az ételeikbe.