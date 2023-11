Fontosabb a biciklisáv, mint a járhatatlan út állapotának javítása a III. kerületben + videó

Megosztás itt:

Felezővonal nincs, biciklis jelek felfestésére mégis volt pénz az óbudai Mátyáshegyi úton. A DK-s Kiss László vezette III. kerületben egy 100 millió forintos projekt részeként fejlesztették az utakat, amelynek keretében például forgalomlassító virágládákat helyezett el és biciklis jeleket festett fel az önkormányzat. A leromlott állapotú út azonban továbbra is járhatatlan.

A lakók többször is jelezték, hogy sokkal komolyabb gondjaik is vannak, mint a virágláda és a biciklis jelek, hiszen az út nemcsak használhatatlan, de balesetveszélyes is. Ez azonban úgy tűnik, nem érdekelte a baloldali városvezetést. A probléma ugyanis továbbra is fennáll.