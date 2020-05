Fontos, hogy mindenki betartsa a védőtávolságra és a maszkhasználatra vonatkozó szabályokat

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára hozzátette: országszerte újraindult az élet, kinyitottak, hosszabban tartanak nyitva az üzletek, és a közösségi közlekedést is egyre többen használják. "Bár most úgy tűnhet, hogy visszatértünk a régi kerékvágásba, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a vírus továbbra is jelen van az országban. Az időben meghozott, átgondolt intézkedéseknek és a magyar emberek fegyelmezettségének köszönhető az, hogy a fertőzöttek számát ilyen alacsonyan tudtuk tartani. Azonban továbbra is be kell tartani a szabályokat, és óvatosnak kell lenni" - fejtette ki.

Ahol lehet, fizessünk inkább bankkártyával

Az államtitkár példaként említette, hogy változatlanul ajánlott inkább bankkártyával fizetni. "A felesleges érintkezések számának csökkentése érdekében ötezerről 15 ezer forintra emeltük a paypass-szal való, pinkódot nem igénylő fizetés felső összeghatárát. Ha tehetjük, továbbra is egyedül menjünk vásárolni, hiszen ezzel is csökkennek a kontaktusok, és ha kevesebb ember van egy üzletben, a védőtávolságot is egyszerűbben, kényelmesebben be lehet tartani" - fejtette ki Schanda Tamás.

A közösségi közlekedésben is használjuk az e-megoldásokat

A közösségi közlekedésről szólva arról is beszélt az államtitkár, hogy a vasúti és a helyközi autóbuszos közlekedésben is lehet mobilalkalmazással jegyet, bérletet vásárolni. "Azt javasoljuk mindenkinek, hogy lehetőség szerint használja az elektronikus megoldásokat, applikációkat, hiszen ezzel is csökkenthetőek a kockázatok" - mondta, és arra is felhívta a figyelmet, hogy az ITM egy korábbi rendelkezése alapján az utazási kedvezményre jogosító, 2020. március 31. napjáig érvényben lévő igazolványok, igazolások és utalványok a veszélyhelyzet megszüntetését követő tizenötödik napig érvényben maradnak, az egészségügyi dolgozók pedig térítésmentesen használhatják a közösségi közlekedést a veszélyhelyzet idején.

MTI