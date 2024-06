Fontos határidőre hívta fel a figyelmet a nyugdíjszakértő

Ha már tavaly is fennállt a nyugdíjjogosultság, és idén visszamenőleg, 2023-tól vonulna nyugdíjba valaki, akkor esetében a tavalyi szabályok szerint történik meg a nyugdíjszámítás, és az éves januári rendszeres nyugdíjemelésben már az idei évre is részesülhet. Ebben az esetben már erre az évre vonatkozó tizenharmadik havi járandóság összegét is megkaphatja a nyugdíjas.

Your browser does not support the video tag.