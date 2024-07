Fontos beszédre készül Orbán Viktor + videó

Orbán Viktor az elmúlt évben úgy zárta tusványosi beszédét, hogy ha minden a tervek szerint alakul, akkor idén már nemcsak a 2030-ig zajló eseményekről tud majd politikai előrejelzést adni, hanem arról is, hogy milyen lehet a világ 2030 és 2040 között. Elemzők azt várják, hogy a miniszterelnök szombati beszéde - hasonlóan a tíz évvel ezelőttihez, évekre beszédtémát ad majd. Orbán Viktor beszédét élőben közvetíti majd a Hír Televízió is.

A mai napig van vita egyébként a különböző ideológiák képviselői között egyébként, hogy egyáltalán létezik-e illiberális demokrácia. Az Európai Unióban általánosságban az a felfogás most, hogy a demokrácia csak liberális lehet, de az elmúlt években, az elmúlt nagyjából 10 évben azért be tudta mutatni Magyarország, hogy igenis van létjogosultsága, és igenis létezik az úgynevezett illiberális demokrácia, amiről a miniszterelnök akkor beszélt.

