Fontos bejelentést tett Navracsics Tibor a 2026-os választással kapcsolatban

2025. szeptember 13., szombat 07:14 | Világgazdaság
egyéni választókerület Navracsics Tibor 2026-os országgyűlési választások listás választási eredmény

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter úgy fogalmazott, hogy a választókerületében élők bizalmát akarja megszerezni. Navracsics Tibor nem először hozza meg ezt a döntését.

  • Fontos bejelentést tett Navracsics Tibor a 2026-os választással kapcsolatban

A teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter úgy fogalmazott, hogy a választókerületében élők bizalmát akarja megszerezni, ezért – úgy mint 2022-ben – most is azt fogom kérni, hogy listán ne szerepeljek.

A politikus hozzátette, hogy a Fidesz-KDNP szövetségtől ezért most is azt kéri majd, hogy a pártlistára ne tegyék fel. A politikus utoljára 2006-ben került be lista alapján a parlamentbe. 

A veszprémi választókerület egyik képviselőjeként többször is felszólalt a Balaton érdekében. „A tó környékén élő közösségeknek, önkormányzatoknak, polgároknak is nagyon fontos, hogy ezt a rendkívül sérülékeny természeti és ökológiai kincsünket megőrizzük” – fogalmazott korábban.

A politikus hozzátette, hogy nemsokára folytatódik a Balaton tisztítása. Korábban a Világgazdaság megírta, hogy kormányhatározat jelent meg, amely a Balaton vízminőségének javításához szükséges azonnali és középtávú beavatkozásokról szól.

A tárcavezető a Balaton partján tartott sajtótájékoztatóján a nyáron elmondta, hogy a területfejlesztési és az energiaügyi minisztérium közös előterjesztését fogadta el a kormány. 

Bár Navracsics Tibor szerint a tó vízminősége továbbra is kiváló, a turisták továbbra is nagyszerű élményekben részesülhetnek, a jövőre is gondolni kell, ugyanis szaporodnak a Balaton fenntarthatóságát érintő figyelmeztető jelek. Éppen ezért döntött úgy kormány, hogy újraindítja azt az akciótervet, amely biztosítja a Balaton és térsége fenntarthatóságát.

Fotó: MTI

