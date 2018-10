Fontos az újságíró munkája

2018. OKTÓBER 25., CSÜTÖRTÖK HOLLIK ISTVÁN: JEAN-CLAUDE JUNCKER 15 MILLIÓ MAGYART SÉRTETT MEG, AMIÉRT KÖZÖS EURÓPAI ÜNNEPNEK NEVEZTE ROMÁNIA ÉS ERDÉLY EGYESÜLÉSÉNEK ÉVFORDULÓJÁT. TOJÁSSAL DOBÁLTÁK MEG A JOBBIKOSOK A MAGYAR TELEVÍZIÓ KUNIGUNDA UTCAI ÉPÜLETÉT, AHOVA HADHÁZY ÁKOS SZERVEZETT ELLENZÉKI TÜNTETÉST. VOLNER JÁNOS: FIZETETT AKTIVISTÁK BALHÉZTAK A MAGYAR TELEVÍZIÓ KUNIGUNDA ÚTI SZÉKHÁZÁNÁL. AZ 56-OS FORRADALMÁROK KÖVETELÉSEIT KÉRTE SZÁMON A KORMÁNYON A JOBBIKOS MIRKÓCZKI ÁDÁM A PARLAMENTBEN, NAPIREND ELÕTTI FELSZÓLALÁSÁBAN. DK: AZ EURÓPAI UNIÓN KÍVÜL ÉLÕ MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK NE SZAVAZHASSANAK A JÖVÕ ÉVI EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSON. ORSZÁGSZERTE HÉT KRÍZISKEZELÕ AMBULANCIA JÖN LÉTRE A KAPCSOLATI ERÕSZAK ÁLDOZATAINAK SEGÍTÉSÉRE. FELAVATTÁK A GYERMELYI ZRT. ÚJ, 7,2 MILLIÁRD FORINTBÓL MEGÉPÜLT TÉSZTAGYÁRÁT. 150 MILLIÓ FORINTNYI HAMIS GYÓGYSZERT FOGLALTAK LE MAGYARORSZÁGON, A GYÓGYSZERHAMISÍTÁS ELLENI NEMZETKÖZI AKCIÓHÉT KERETÉBEN. MSZP, LMP: A NEMZETI ÖSSZTERMÉK 6 SZÁZALÉKÁT KÖTELESEK LEGYENEK A KORMÁNYOK AZ OKTATÁSRA FORDÍTANI! TÁLLAI ANDRÁS: NAPIRENDEN VAN A SZÍNHÁZI TAO-TÁMOGATÁSOK MEGSZÜNTETÉSÉRÕL SZÓLÓ JAVASLAT MFOR.HU. SZIJJÁRTÓ PÉTER: EGY KISEBBSÉGVÉDELMI EGYEZMÉNY MEGKÖTÉSÉT JAVASOLJA MAGYARORSZÁG UKRAJNA SZÁMÁRA. PÉNZBÍRSÁGOT KAPOTT SZÉKELYUDVARHELY, MERT A POLGÁRMESTERI HIVATAL OKTÓBER 23-RA NEMZETI SZÍNÛ SZALAGOKKAL DÍSZÍTETTE A VÁROS UTCÁIT ORIGO. MANFRED WEBER: ELFOGADHATATLAN ÖSSZEMOSNI A JOGÁLLAMISÁG MIATT INDÍTOTT UNIÓS ELJÁRÁSOK VITÁIT A MIGRÁCIÓS POLITIKÁVAL. MIGRÁNSOK TÖRTEK ÁT EGY KORDONT A HORVÁTORSZÁG ÉS BOSZNIA-HERCEGOVINA KÖZÖTTI HATÁRÁTKELÕNÉL. AZ EURÓPAI PARLAMENT MEGSZAVAZTA A SCHENGENI INFORMÁCIÓS RENDSZER TOVÁBBFEJLESZTÉSÉT A BEVÁNDORLÁS ELLENI FELLÉPÉS MIATT NAPI.HU. MEGSZAVAZTA AZ EGYSZER HASZNÁLATOS MÛANYAG TERMÉKEK VISSZASZORÍTÁSÁT CÉLZÓ JAVASLATOT AZ EURÓPAI PARLAMENT. OLASZORSZÁGI LÁTOGATÁSRA HÍVTA VLAGYIMIR PUTYINT GIUSEPPE CONTE OLASZ KORMÁNYFÕ. THE NEW YORK TIMES: EGY SZAKEMBER TALÁLTA MEG AZT A LEVÉLBOMBÁT, AMIT A KÉT DEMOKRATA ELNÖK, HILLARY ÉS BILL CLINTON OTTHONÁHOZ KÜLDTEK. A FEHÉR HÁZ UTÁN GYANÚS CSOMAGOT KÜLDTEK A CNN NEW YORK-I SZÉKHÁZÁHOZ IS. A HATÓSÁGOK TERRORIZMUSKÉNT KEZELTÉK AZ ÜGYET, ÉS AZ FBI, VALAMINT A TITKOSSZOLGÁLATOK IS NYOMOZNAK. NÉMET KÜLÜGYMINISZTÉRIUM: KOCKÁZATOS A KÖZÖSSÉGI PORTÁLOK HASZNÁLATA TÖRÖKORSZÁGBAN, A TÖRÖK KORMÁNY MEGSÉRTÉSE MIATT BÜNTETÕELJÁRÁS IS INDULHAT. A JÖVÕ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA SZÓLÍTOTTA FEL AZ OLASZ KORMÁNYT AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG. A BRIT SZÁMVEVÕSZÉK: NAGY ÁRA LENNE, HA NAGY-BRITANNIA MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜL LÉPNE KI AZ EURÓPAI UNIÓBÓL. KÁRPÁTALJAI HÍRPORTÁL: ÚJABB MAGYAR NEMZETISÉGÛ UKRÁN KATONA ESETT EL KELET-UKRAJNÁBAN, VOLNOVAHA KÖZELÉBEN. AMERIKAI ELNÖK: MINDEN IDÕK LEGROSSZABB FEDÕAKCIÓJA A DZSAMÁL HASOGDZSI MEGGYILKOLÁSÁRA ADOTT SZAÚDI MAGYARÁZAT. AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTER: WASHINGTON MEGVONJA A VÍZUMOT AZOKTÓL, AKIK FELELÕSEK DZSAMÁL HASOGDZSI SZAÚDI ÚJSÁGÍRÓ HALÁLÁÉRT. BLOOMBERG: A FACEBOOK ÉS A TWITTER EDDIG NEM TAPASZTALT KÍNAI BEAVATKOZÁST AZ IDEI AMERIKAI VÁLASZTÁSOKBA. TÛZ ÜTÖTT KI EGY CSALÁDI HÁZBAN CELLDÖMÖLKÖN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT SZEMÉLYAUTÓ A VESZPRÉM MEGYEI ÚRKÚT KÖZELÉBEN, KÉT EMBER MEGSÉRÜLT. BRUTTÓ 3-3 FORINTTAL CSÖKKENTI A BENZIN ÉS A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRÁT PÉNTEKEN A MOL.