Folytatta a bíróság a véres Antifa embervadászat ügyét + videó

Megosztás itt:

Egy maroknyi szélsőbaloldali antifa társuk szabadon bocsátását követelte. Simion Ravi Trux, mozgalmi nevén Maja T. az egyike azoknak akik 2023-ban szabályos embervadászatot rendeztek Budapesten. A Fővárosi Törvényszék épülete elé vonult a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom is. A szervezet aktivistája elmondta: őket is megfenyegette a szélsőbaloldali csoport.

A tárgyaláson az ügyhöz kapcsolódó kamera és fényképfelvételek bemutatása történt. Egyebek mellett azokat a képsorokat is elemezték, amelyek a Fővám téri támadásról készültek. Az elkövetés helyszíne mellett lévő étterem felvételein az látszik, ahogy az elkövetők hátulról megközelítik az áldozatokat és lecsapnak rájuk.