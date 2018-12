Folytatódott a Szegedi Vadaspark játszótér ügye a bíróságon

2018. DECEMBER 5., SZERDA BUDAPEST RENDEZHETI A 2023-AS SZABADTÉRI ATLÉTIKAI VILÁGBAJNOKSÁGOT JELENTETTE BE AZ IAAF MONACÓBAN SZERDÁN. NÚSZ: MEGKEZDÕDÖTT A 2019-ES ÉVES E-ÚTDÍJFIZETÉSI MATRICÁK ÉRTÉKESÍTÉSE, A 2018-RA VÁLTOTT JEGYEK JANUÁR 31-IG ÉRVÉNYESEK. FÓNAGY JÁNOS: MÉG AZ IDÉN ELFOGADHATJA A PARLAMENT AZ ESZKÖZKEZELÕS LAKÁSOK KEDVEZMÉNYES VISSZAVÁSÁRLÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT HÍRTV. RÉTVÁRI BENCE EMMI-ÁLLAMTITKÁR: MINDENKI RÉSZVÉTELE FONTOS A CSALÁDOK VÉDELMÉRÕL SZÓLÓ NEMZETI KONZULTÁCIÓN. OKTATÁSI HIVATAL: PÉNTEKIG JELENTKEZHETNEK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK A KÖZPONTI KÖZÉPISKOLAI ÍRÁSBELIKRE. AGRÁRMINISZTÉRIUM: TÖBB MINT EGYMILLIÁRD FORINT JUT A TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAMRA. JANUÁRTÓL ÁTALAKUL A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK RENDSZERE, A JOGALKOTÓI SZÁNDÉK SZERINT A KAPOTT JUTTATÁSOK ÖSSZEGE A BÉREK RÉSZÉT KÉPEZIK MAJD. A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁRA HOZZÁTETTE: 720 MRD FT-TAL TÖBB ÉRKEZETT AZ ÁLLAMKASSZÁBA A KÖZTERHEKBÕL, MINT EGY ÉVE. NÉZÕPONT INTÉZET: KÉT SZÁZALÉKKAL EMELKEDETT A KORMÁNYPÁRTOK SZAVAZÓINAK ARÁNYA, A JOBBIK TÁBORA UGYANENNYIVEL CSÖKKENT OKTÓBERRÕL NOVEMBERRE. EURÓPAI AKKUMULÁTOR KOMPETENCIA KÖZPONTOT HOZ LÉTRE MISKOLCON A BOSCH, A BERUHÁZÁS ÖSSZESEN MINTEGY 14 MILLIÁRD FORINTBA KERÜL. PÉNTEKEN HOZHAT DÖNTÉST A BUDAPESTI VÉRTANÚK TERÉN ÁLLÓ NAGY IMRE-EMLÉKMÛ ESETLEGES ÁTHELYEZÉSÉRÕL A NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA. A HÍRTV BIRTOKÁBA KERÜLT HANGFELVÉTEL ALAPJÁN SZÁVAY ISTVÁN MÁR A SZAVAZÁS ELÕTT TUDTA, HOGY KIK LESZNEK AZ ÚJ JOBBIK-ALELNÖKÖK. AZ RDMSZ TÖRVÉNYTERVEZETET TERJESZTETT KEDDEN A ROMÁN PARLAMENT ELÉ A GYULAFEHÉRVÁRI NYILATKOZATBAN MEGÍGÉRT KISEBBSÉGI JOGOKRÓL. A ROMÁN ELLENZÉK ETNIKAI ENKLÁVÉKTÓL FÉLTI ROMÁNIÁT AZ RMDSZ ÚJABB AUTONÓMIAKÖVETELÉSE MIATT. FELJELENTETTÉK AZ ERDÉLYI SEPSISZENTGYÖRGY POLGÁRMESTERÉT, MERT NEM ZÁSZLÓZTA FEL ÚGY A VÁROST DECEMBER 1-JÉRE, MINT MÁRCIUS 15-RE. SZLOVÁKIA 42 KATONÁT, ILLETVE KATONAI RENDÉSZT KÜLD IRAKBA A NATO KIKÉPZÕ MISSZIÓJÁNAK RÉSZEKÉNT - DÖNTÖTT A POZSONYI PARLAMENT. HIVATALOSAN IS BEJELENTETTE AZ ÜZEMANYAGADÓ BEFAGYASZTÁSÁT ÉDOUARD PHILIPPE FRANCIA KORMÁNYFÕ. EMMANUEL MACRON FRANCIA ELNÖK FELKERESTE A "SÁRGA MELLÉNYES" TÜNTETÕK ÁLTAL FELGYÚJTOTT DÉL-FRANCIAORSZÁGI PREFEKTÚRÁT. SZIJJÁRTÓ PÉTER: MAGYARORSZÁG KIÁLL UKRAJNA ÖNÁLLÓSÁGA MELLET, DE FIGYELEMMEL KÖVETI A KISEBBSÉGEKET ÉRINTÕ POLITIKÁJÁT. OROSZORSZÁG RÉSZLEGESEN FELOLDOTTA AZ UKRÁN KIKÖTÕK BLOKÁDJÁT AZ AZOVI-TENGEREN. WASHINGTON 60 NAPOS ULTIMÁTUMOT ADOTT MOSZKVÁNAK AZ INF-SZERZÕDÉS BETARTÁSÁRA. MOSZKVA BETARTJA AZ INF-SZERZÕDÉSEKET, ÉS EZT WASHINGTON IS TUDJA - KÖZÖLTE MARIJA ZAHAROVA OROSZ KÜLÜGYI SZÓVIVÕ. HEKKEREK HATOLTAK BE A REPUBLIKÁNUS KÉPVISELÕHÁZI BIZOTTSÁG ELEKTRONIKUS RENDSZERÉBE AZ AMERIKAI FÉLIDÕS VÁLASZTÁSOK IDEJÉN - JELENTETTE BE A BIZOTTSÁG SZÓVIVÕJE KEDDEN. ÕRIZETBE VETTÉK AZ USÁ-BA TARTÓ MIGRÁNSKARAVÁN MINTEGY 800 TAGJÁT. AMERIKAI NEMZETBIZTONSÁGI TANÁCSADÓ: AZ USA TÁMOGATJA A HEZBOLLAH LIBANONI HATÁRNÁL FELFEDEZETT ALAGÚTJAINAK IZRAELI FELSZÁMOLÁSÁT. A CIA IGAZGATÓJA KEDDEN ZÁRT KÖRÛ TÁJÉKOZTATÓT TARTOTT A SZENÁTUS KÜLÜGYI BIZOTTSÁGA ÉS A HÍRSZERZÉSI BIZOTTSÁGA TAGJAINAK. AMERIKAI SZENÁTOROK: "NEM IS KÉRDÉS", HOGY A KORMÁNYKRITIKUS SZAÚDI ÚJSÁGÍRÓ MEGGYILKOLÁSÁNAK HÁTTERÉBEN A SZAÚDI TRÓNÖRÖKÖS ÁLLT. 96 CIVIL ÉS 34 KATONA ELLEN ADTAK KI ELFOGATÓPARANCSOT TÖRÖKORSZÁGBAN GÜLENIZMUS GYANÚJÁVAL KEDDEN. HALÁLRA GÁZOLT EGY AUTÓ EGY 70 ÉVES FÉRFIT AZ 57-ES FÕÚT BABARCI ELÁGAZÁSÁNÁL KEDD ESTE. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT BIATORBÁGY ÉS SÓSKÚT KÖZÖTT KEDD DÉLUTÁN, AZ EGYIK AUTÓ KIGYULLADT, HÁRMAN SÚLYOSAN MEGSÉRÜLTEK. ÉLETFOGYTIGLANI FEGYHÁZBÜNTETÉSRE ÍTÉLTE KEDDEN A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK AZT A SAJÓSZÖGEDI FÉRFIT, AKI TAVALY MEGÖLTE NYOLCVANÉVES ÉDESANYJÁT. MÁSODFOKON IS ÉLETFOGYTIGLANRA ÍTÉLTÉK KEDDEN A FÉRFIT, AKI 2003-BAN ELÜTÖTT, MAJD MEGFOJTOTT EGY NÕT GYÕR KÖRNYÉKÉN. IDÕSZAKOS ÚTLEZÁRÁSOKRA SZÁMÍTHATNAK AZ AUTÓSOK A 2-ES FÕÚT DUNAKESZI-GÖD SZAKASZÁN DECEMBER 3. ÉS 7. KÖZÖTT ÉJSZAKÁNKÉNT. BRUTTÓ 2 FT-TAL CSÖKKENTETTE A 95-ÖS BENZIN ÉS BRUTTÓ 6 FT-TAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRÁT A MOL.