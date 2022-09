Folytatódó ferencvárosi belviszály

Megosztás itt:

Ferencvárosban továbbra sem problémamentes a viszony a baloldali képviselők és a korábban általuk támogatott polgármester, Baranyi Krisztina között. A legutóbbi, médiaháborús botrány után most újra összeveszett a polgármester és a baloldali többségű ferencvárosi képviselő-testület, utóbbiak ugyanis leszavazták Baranyi Krisztina és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt színei­ben politizáló alpolgármester, Döme Zsuzsanna ötvenmilliós projektjét egy újabb underground tér létrehozására.

Úgy tudni, már korábban, a májusi testületi ülésen felvetődött, hogy kapjon ötvenmillió forintot a kultúráért felelős alpolgármester által tervezett projekt, a Bakáts Bunker, azonban még a baloldali képviselők sem szavazták meg a költségvetés-módosítást, amely lehetővé tette volna a beruházást.

Gyurákovics Andrea, a Fidesz–KDNP kerületi képviselője lapunk megkeresésére kifejtette: nem először szerepelt a testület előtt az a javaslat, hogy nyissanak a téren egy kiállítóhelyet.

Kiderült ugyanakkor, hogy nem elég a megvalósításra a korábban erre szánt 12 millió forint, hanem összesen ötvenmillió forintra van szükség, ennyivel több költséggel jár ugyanis az indoklás szerint, hogy megfeleljenek a katasztrófavédelmi előírásoknak. A képviselő-testület előbb tételes költségvetést kért a projektről. Bara­nyiék akkor azt ígérték, hogy a szeptemberi testületi ülésre részletes kimutatással fogják alátámasztani a tervet.

A IX. kerületi képviselő-testület legutóbbi ülésén azonban ismét hiányoztak az ötvenmilliós projekt konkrétumai, amit a képviselők szóvá is tettek. Baranyi Krisztina erre úgy reagált: „másutt sehol nincs nem fehér falú kiállítóhely”, így lenne rá fizetőképes kereslet.

Torzsa Sándor (MSZP) emlékeztetett rá, hogy létrehoztak már egy közösségi teret Konnektor néven, a Bakáts Bunkerrel kapcsolatban pedig szerinte „nagy kérdőjelek vannak”.

Felvetette, hogy szükség van-e egyáltalán egy ilyen beruházásra a jelenlegi helyzetben. Jelezte: számokkal alátámasztva szeretné látni, hogy valóban megtérül-e a projekt. Mátyás Ferenc (Momentum) szintén a részleteket hiá­nyolta, és azt, hogy kiderüljön, az ötvenmillió biztosan elegendő-e. Árva Péter (Párbeszéd) kijelentette:

nem látunk semmit, és nem hiszem el ezeket a számokat

Döme Zsuzsanna azt ígérte, az októberi ülésre valóban lesz tételes tervezet.

A Fidesz–KDNP képviselője bírálta Baranyi Krisztinát, amiért a polgármester nem hajlandó egyezteti a képviselőkkel olyan fontos ügyekben, mint a költségvetés módosítása, hanem el­várja, hogy minden úgy legyen, ahogy ő szeretné.

BOTRÁNYOS ÜGYEK

Úgy tűnik, folyamatosan harcot folytat a korábban őt támogató baloldali politikusokkal Baranyi Krisztina. Ferencváros polgármestere és a baloldali többségű képviselő-testület hónapokon keresztül vitatkozott arról, hogy mi legyen a sorsa a kerület médiacégének. A botrány azt követően robbant ki, hogy május végén a nonprofit cég vezetője kirúgta a 9 Magazin főszerkesztőjét, Vágvölgyi B. Andrást. Hagymási Zoltán igazgató szerint az újságíró nem járt be a munkahelyére, holott ez benne van a szerződésében. Baranyi Krisztina közösségi oldalán úgy reagált, hogy Vágvölgyi menesztéséről nem tudott, nem értesítették, a főszerkesztőt pedig szerinte komolytalan indokkal rúgták ki. Baranyi Krisztina összerúgta a port a Demokratikus Koalícióval is, ugyanis pár hete őket okolta a Fudan Egyetemről szóló népszavazás elmaradása ­miatt. – Biztosak vagyunk abban, hogy a IX. kerületben élőket is jobban érdeklik a megélhetési gondok, mint a polgármester asszony véleménye a DK-ról – reagált akkor közleményében a Gyurcsány-párt.

