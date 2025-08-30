Folytatódik a Tranzit politikai fesztivál Tihanyban + videó

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A jogszabály azonnal indulatokat korbácsolt a baloldalon, a kormány határozott álláspontja viszont az, hogy a helyi önkormányzatok dönthessenek arról, hogy kit fogadnak be, mint új beköltözőt és kit nem.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke igazi bakancslistás nyarat tudhat maga mögött. Miközben a nép egyszerű fiának szerepében tetszelegve hergeli a közvéleményt és a miniszterelnököt kéri számon, saját hónapokig tartó luxusvakációjának költségei kérdéseket vetnek fel.