2025. 08. 30. Szombat Rózsa napja
Folytatódik a Tranzit politikai fesztivál Tihanyban + videó

2025. augusztus 30., szombat 08:36 | HírTV
Kövessék velünk a tihanyi Tranzit Fesztivál izgalmas előadásait és parázs vitáit augusztus 28-tól élőben a Hír TV-n, a hirtv.hu-n, valamint a Hír TV Facebook- és YouTube-oldalán!

  • Folytatódik a Tranzit politikai fesztivál Tihanyban + videó

