Folytatódik a terézvárosi ingatlanügy

Ismét vádat emeltek a terézvárosi ingatlanbotrány miatt. A Magyar Nemzet érdeklődésére a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője, Rab Ferenc közölte: 15 személlyel szemben nyújtottak be vádiratot részben különösen nagy, részben jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének kísérlete miatt.

A Nemzeti Nyomozó Iroda augusztus elején a Terézváros egykori, MSZP–SZDSZ-koalíció önkormányzati képviselőivel szemben javasoltak vádemelést különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének kísérlete miatt a terézvárosi, Jókai utca 10. szám alatti ingatlan eladásával összefüggésben.

Mint azt megtudta a lap, a vádirat lényege szerint az ingatlan eladását támogatók megsértették a kötelező versenyeztetésre vonatkozó törvényi, illetve a vételárképzésre vonatkozó önkormányzati rendeleti szabályokat, így reá­lis esélye volt annak, hogy az önkormányzatot vagyoni hátrány éri, amely azonban a vádlottaktól függetlenül elmaradt. A vagyoni ügyekért felelős alpolgármester, az MSZP-s Fürst György (képünkön) előterjesztése alapján a képviselő-testület 2003. májusában a Jókai utca 10. szám alatti ingatlan eladásáról döntött egy cég részére. A társaság ötmillió forint közvetlen megfizetését és a bérleti jogok megváltását vállalta. Az értékesítést egyes képviselők úgy támogatták, hogy kritika nélkül elfogadták a vevő által készíttetett, egyébként anonim értékbecslést. A határozat alapján az adásvételi szerződést az önkormányzat és a cég megkötötte.

A vagyoni ügyekért felelős alpolgármester előterjesztése alapján 2004 októberében a VI. kerületi képviselő-testület arról határozott, hogy mivel a vevő nem tudott megegyezni a bérlőkkel, ­emiatt az adásvételi szerződést az önkormányzat felbontja, és arról is döntöttek a képviselők, hogy az ingatlan egy részét az önkormányzat eladja a korábban is vevőként eljárt cégnek. Ennél az ügyletnél a már kifizetett ötmillió forint foglalóként szerepelt, és a társaság közel 130 millió forintos felújítási kötelezettséget is vállalt. A határozat alapján az önkormányzat és a cég az ingatlanrészekre két adásvételi szerződést is kötött. A vevő nem teljesítette a kötelezettségét, ezért a szerződéseket felbontották, így a vagyoni hátrány nem következett be. A vádirat szerint a vádlottak többsége által veszélyeztetett érték meghaladja az ötvenmillió forintot.

Fürst György ellen tart a perújítási eljárás egy sor VI. kerületi ingatlan évekkel ezelőtti jogszerűtlen eladása és hűtlen kezelés miatt. Az ingatlanok eladásáért korábban lefolytatott büntetőeljárásban Fürstöt hűtlen kezelés miatt két év, végrehajtásában öt évre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték. Egy sor, az ügyben nem érintett – köztük a Jókai utcai – ingatlan értékesítéséről Fürst 2003-2006 között tett előterjesztéseket a helyi képviselő-testületnek, az ügyészség szerint jogszerűtlenül. Az így okozott vagyoni hátrány, illetve a veszélyeztetett érték összesen 1,658 milliárd forint. A perújításban végrehajtandó szabadságvesztést kérnek Fürstre.

