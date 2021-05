Folytatódik a templomfelújítási program

1541 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 789 188-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 106 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 28 403 főre emelkedett. Már több mint 4,2 millió embert beoltottak, közülük 2,4 millióan a második adagot is megkapták. A kedvező járványügyi adatoknak és a kórházban ápoltak csökkenő számának köszönhetően újabb intézkedések következhetnek, amelyekkel vissza lehet térni a régi életünk felé - mondta az országos tiszti főorvos. Ma éjfélig regisztrálhatnak a 16 és 18 év közötti fiatalok az oltásra - hívta fel a figyelmet az országos tiszti főorvos. Müller Cecília hangsúlyozta, aki nem regisztrál, nem tud majd időpontot foglalni. A statisztika alapján minden oltás hatásos, ami Magyarországon van. Ez abból is látszik, hogy akik be vannak oltva, azok között a fertőzöttek aránya nagyon alacsony - mondta Lisziewicz Julianna immunológus Magyarország élőben című műsorunkban. Hidvéghi Balázs szerint visszaigazolja a magyar kormány döntését az, hogy az Egészségügyi Világszervezet engedélyezte a kínai Sinopharm vakcina alkalmazását. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője Magyarország élőben című műsorunkban hangsúlyozta: az oltóanyagok beszerzése nem politikai, hanem orvosszakmai kérdés. Rendben folynak az érettségi vizsgák az egész országban - mondta Maruzsa Zoltán, az Emmi köznevelésért felelős államtitkára. ITM: Hétfőtől az óvintézkedések maradéktalan betartása mellett visszatérhetnek a hallgatók a felsőoktatási intézményekbe, amelyek akár személyes jelenlétet igénylő vizsgákat is szervezhetnek. Május 13-ától újraindulnak az elektív beavatkozások és a rehabilitációs ellátások - jelentette be Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Lezárult a Damjanich utca 4. szám alatti épület bérleti jogára kiírt pályázat, így a Molnár Antal Zeneiskola költözhet az erzsébetvárosi ingatlanba. Bajkai István, a Fidesz országgyűlési képviselője közösségi oldalán úgy fogalmazott: Győzött a Molnár Antal Zeneiskola, győztek a gyermekek, győztek a szülők és a tanárok. A Fidesz szerint a jövő évi költségvetés vitathatatlanul nagy figyelmet szentel az időseknek, hiszen jövőre 225 milliárd forinttal több jut majd nyugdíjkifizetésekre, mint idén. A következő időszakban bővítjük és erősítjük az élelmiszeripart, növeljük a hozzáadott értéket, hogy még több jó minőségű magyar élelmiszer kerüljön a polcokra - mondta Erdős Norbert, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára. Állami támogatással összesen 5 milliárd forint értékben fejlesztette a telephelyeit Szegeden, Csornán, Bácsbokodon a Sole-Mizo Zrt. - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter. A templomfelújítási támogatásokból jut azoknak is, akik már hozzáláttak ahhoz, de azoknak is, akik most kezdik a templomok szépítését – mondta Soltész Miklós államtitkár a Komárom-Esztergom megyei Úny községben. Az Egyesült Államokban az intézményeket, az oktatást és a vállalatokat is meghódította a gender-ideológia, Magyarországot ellenben megvédte a kormány - mondta Rod Dreher politikai kommentátor Credo című műsorunkban. Fontos, hogy a Balkán Európa szerves részévé váljon az integrációval, nem csak az Európa Tanácson keresztül - mondta Trócsányi László fideszes európai parlamenti képviselő a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa-napi, online rendezvényén. Az Európai Unió egészségügyi biztosa, Sztella Kiriakídisz korrupciós botrányba keveredett vélhetően a koronavírus elleni vakcinabeszerzés ügyében, de erről hallgat a baloldali sajtó - közölte a Volner Párt elnöke. Magyarországnak saját szociális modellje van, a teljes foglalkoztatottságra összpontosít, amelyhez már nagyon közel áll - mondta Orbán Viktor Portóban. A magyar miniszterelnök hangsúlyozta: ha nincs oltás, akkor a járvány megbetegíti az embereket, akik ezért elvesztik az állásukat és nem tudják fenntartani családjukat. Ideológiai szempontokat félretéve fel kell gyorsítani a koronavírus elleni vakcinák beszerzését - hangsúlyozta Orbán Viktor az Európai Unió szociális csúcstalálkozóján. A visegrádi csoport és Japán gazdasági együttműködése hozzájárulhat a közép-európai térség járvány utáni gazdasági fellendüléséhez - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Varsóban. A világon több mint 156 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,3 millió, a gyógyultaké pedig 92,3 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Jóváhagyta az Egészségügyi Világszervezet a koronavírus ellen kifejlesztett kínai Sinopharm-vakcina vészhelyzeti alkalmazását. Az Európai Gyógyszerügynökség megkezdte a brit GlaxoSmithKline és az amerikai Vir Biotechnology vállalatok által közösen fejlesztett, Sotrovimab nevű, koronavírussal fertőzöttek kezelését célzó gyógyszer folyamatos felülvizsgálatát. A szlovák egészségügyi minisztérium megkapta Magyarországtól a Szputnyik V bevizsgálásának eredményeit, az orosz koronavírus elleni oltóanyag tesztjei rendben vannak - jelentette be Vladimír Lengvarsky szlovák egészségügyi miniszter. Rendőrségi védelmet kapott a nyugat-lengyelországi Walbrzych polgármestere, aki fenyegetéseket kapott, miután a helyi önkormányzat kötelezővé nyilvánította a koronavírus elleni védőoltást. Az utóbbi napok járványügyi adatai alapján úgy tűnik, hogy sikerült megtörni az új típusú koronavírus harmadik fertőzéshullámát Németországban - mondta Jens Spahn egészségügyi miniszter. Nem függesztené fel az új típusú koronavírus okozta betegség elleni védelemre kifejlesztett vakcinák szabadalmi jogát a német szövetségi kormány. Oroszországban hivatalosan is engedélyezték a Szputnyik Light egy dózisú vakcina használatát. Meghaladta a 15 milliót a fertőzöttek száma Brazíliában, a Covid-19-nek már csaknem 417 ezer halálos áldozata van az országban. Akár a jövő év végéig is zárva maradhatnak Ausztrália határai a koronavírus-járvány miatt - jelentette ki az ország kereskedelmi minisztere. Rahul Gandhi, az indiai ellenzék legjelentősebb vezetője arra figyelmeztetett, hogy ha nem fékezik meg az országban az új típusú koronavírus-járvány mostanra nagyon súlyossá vált hullámát, akkor az meg fogja tizedelni a lakosságot. Izraeli katonák lelőttek több palesztin fegyverest, aki az őrhelyükre támadt Ciszjordánia északi részén, Dzsenin mellett - jelentette a helyi média. Pokolgép robbant a Maldív-szigetek korábbi elnökének Male-i otthona mellett, kormányzati források szerint Mohamed Nasíd ellen merényletet kíséreltek meg. A politikust kórházba szállították, állapota stabil. Észt, litván és lengyel rendőrök segítik hétfőtől szlovén kollégáikat a horvát-szlovén határszakaszon a határőrizeti feladatok ellátásában - közölte a szlovén belügyminisztérium. Háromeurós belépődíjat vezetnek be a velencei Szent Márk-székesegyházban a turisták számára, hogy ily módon a látogatók is hozzájáruljanak a bazilika megmentéséhez az árvizektől - jelentette be Francesco Moraglia velencei pátriárka. Szóváltást követően halálra szúrtak egy román férfit Dusnokon - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság. Ötezer doboz csempészett cigarettát találtak egy, a rendőrök elől menekülő ukrán-magyar állampolgárságú férfi autójában Tunyogmatolcs és Győrtelek között. Hétfőtől ismét fel lehet szállni az első ajtóknál is a buszokra és a trolibuszokra a fővárosban, és eltávolítják a koronavírus-járvány miatt a járművezetők védelméért kihúzott kordonokat is - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A magyar válogatott 3:0-ra legyőzte Izraelt a női röplabda Európa-bajnoki selejtezősorozat első fordulójában. Férfi röplabda Európa-bajnoki selejtező: Magyarország - Norvégia 3:1 Döntőbe jutott a tekvondósok szófiai európai kvalifikációs viadalán, ezzel olimpiai kvótát szerzett az 58 kilogrammos, magyar színekben versenyző Salim Omar. Barka Emese és Németh Zsanett is elveszítette negyeddöntős mérkőzését a szófiai olimpiai kvalifikációs versenyen, így eldőlt, hogy a fogásnemet egyedül Sastin Marianna képviseli majd a tokiói játékokon. A magyar labdarúgó-válogatott kapusa, Gulácsi Péter 2025-ig meghosszabbította szerződését klubjával, az RB Leipziggel. Danyi Gábor vezetőedző távozik a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatától. Lewis Hamilton, a Mercedes pilótája volt a leggyorsabb a Forma-1-es Spanyol Nagydíj második szabadedzésén.