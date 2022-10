Megosztás itt:

Erről a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője számolt be nemsokkal azelőtt, hogy Budapesten élőláncot alakítottak diákok, szülők, pedagógusok és támogatóik az Egységes Diákfont kezdeményezésére. Eközben országos pedagógussztrájk is indul, délután pedig több helyen is felvonulásokkal, demonstrációkkal tüntetnek szülők és diákok az oktatás helyzete miatt.