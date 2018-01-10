2018. január 10.,
szerda, Melánia napja

Folytatódik a Spéder elleni nyomozás

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2018. január 10., szerda 08:58, frissítve: szerda 10:06

Februárig meghosszabbította az ügyészség a Spéder Zoltán elleni nyomozást – derült ki Polt Péter írásbeli válaszából.

A legfőbb ügyészt a szocialista Szakács László kérdezte az ügyben. A rendőrség 2016 júniusában indított nyomozást a Magyar Postánál – a jegybank feljelentése alapján csalás gyanúja miatt –, majd az FHB-bankcsoportnál és Spéder Zoltán akkori bankelnök egyes érdekeltségeinél.

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nyomozásSpéder ZoltánFHB

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