Folytatódik a Magyar Honvédség eddigi legnagyobb hadgyakorlata

Megosztás itt:

Az előre tervezett, NATO keretek között megrendezett összhaderőnemi és összkormányzati gyakorlat végrehajtása kapcsán – alakulatok visszacsoportosításához kapcsolódó csapatmozgások miatt – megnövekedett forgalomra kell számítani több vármegyében, autópályákon, autóutakon és településeken október 5-11. között.

A Magyar Honvédség Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár eszközei miatt október 5-én, vasárnap, az esti órákban a vasúti visszacsoportosítást követően harcjárművekből álló menetoszlopok közlekedésére kell számítani a Hódmezővásárhely vasútállomás - 472. számú elkerülő út - Hódmezővásárhely laktanya útvonalon.

Mezőkövesd térségében október 8-án és 9-én megnövekedett légijármű-forgalomra és zajhatásra kell számítani helikopterekkel végrehajtott feladatok miatt.

Október 9-én, csütörtökön a nappali órákban az MH Klapka György 1. Páncélosdandár harcjárművekkel hajt végre menetet Hajdúhadház-Mezőkövesd-Tata útvonalon, a 354-es számú út, az M3-as autópálya, az M0-ás autóút és az M1-es autópálya érintésével.

A dandár technikai eszközeinek egy részét október 10-én és 11-én vasúton szállítják vissza Hajmáskér-Budapest-Tata útvonalon.

A katonai járművek közlekedése miatt fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre van szükség az érintett útvonalakon. A járművek, konvojok mérete és haladási módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól, ezért a Magyar Honvédség kéri a közlekedők együttműködését. A katonai menetoszlop tagjai közé behajtani veszélyes és tilos.

A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát.

Forrás: MTI

Fotó: Honvédelem.hu